¿A Junior no le pagan? revelan difícil situación del equipo barranquillero

Junior de Barranquilla se ha consolidado como uno de los equipos más importantes del Fútbol Profesional Colombiano debido al crecimiento que ha tenido en los últimos años al tener constante participación internacional y además ser protagonista de las finales en los certámenes locales.

El buen rendimiento del conjunto 'rojiblanco' le ha permitido concretar destacadas negociaciones internacionales, ya que algunos jugadores han sido transferidos a clubes del exterior.

Casos como los de Luis Fernando Díaz, Santiago Mele, Willer Ditta, entre otros le sirvieron a Junior para generar importantes ingresos.

Sin embargo, el cuadro barranquillero también se ha visto involucrado en negociaciones en las que no se cumplen los términos.

Junior confirmó que no le han pagado por Enamorado y Jordan Barrera

Este jueves 19 de febrero, Héctor Fabio Báez, gerente de Junior de Barranquilla, dio a conocer en diálogo con Win Sports que el conjunto 'rojiblanco¿ aún no ha recibido dinero por las transferencias de José Enamorado y Jordan Barrera.

Enamorado, quien fue transferido al Gremio de Brasil, se negoció a cambio de tres millones de dólares, de los cuales llegarían 1,8 al cuadro barranquillero por tener el 60% del pase.

Sin embargo, a Junior no ha llegado ningún porcentaje el dinero.

"Vendimos a Enamorado y no hemos recibido el primero pago", dijo Báez.

Por otro lado, el cuadro 'rojiblanco' vendió en julio de 2025 al mediocampista Jordan Barrera al Botafogo de Brasil a cambio de 4 millones de dólares.

Báez relató que el pago de la primera cuota está vencido por más de 60 días.

"Vendimos a Jordan Barrera y hoy está vencida una cuota de la genta de Botafogo por más de 60 días", explicó.