A Junior se le caería un fichaje para la Copa Libertadores 2026

El que apuntaba a ser el primer refuerzo de Junior para la temporada 2026 podría no concretarse, luego de que surgieran inconvenientes en la negociación por Jannenson Sarmiento.

Aunque en días anteriores se daba por avanzado el acuerdo con Unión Magdalena, en el entorno del futbolista aún no se ha fijado un costo claro por su transferencia.

Esta situación ha generado incertidumbre en la dirigencia rojiblanca, que esperaba cerrar pronto la llegada del atacante atlanticense.

A la par, el representante y el círculo cercano de Sarmiento estarían dialogando con otros clubes interesados en el jugador, lo que complica el panorama para Junior.

El futbolista, de 25 años, ha despertado el interés de varios equipos gracias a su regularidad y rendimiento en la última temporada.

Números de Jannenson Sarmiento en Unión Magdalena durante 2025

Sarmiento fue una de las piezas más destacadas del Unión Magdalena y sus números en 2025 (39 partidos, diez goles y cinco asistencias) respaldan el interés que ha generado en el mercado.

Desde Junior, la expectativa es que en los próximos días se reactiven los diálogos y se logre claridad sobre las condiciones de la negociación.

Sin embargo, si no hay avances concretos a corto plazo, el club barranquillero podría optar por buscar otras alternativas para iniciar su proyecto deportivo de 2026.