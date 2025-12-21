La figura del DIM que se iría junto a Aguerre para Peñarol

Independiente Medellín podría perder a una de sus principales figuras de los últimos torneos, luego de que Daniel Londoño vuelva a aparecer con fuerza en el radar de Peñarol de cara a la temporada 2026.

El lateral izquierdo, cuyo contrato con el DIM vence el próximo 31 de diciembre, es considerado por el club uruguayo como una prioridad para reforzar su banda izquierda, aprovechando su situación contractual.

Londoño, de 30 años, llegó a Medellín a comienzos de 2023 y desde entonces se consolidó como uno de los futbolistas más regulares del equipo, destacándose por su ritmo, intensidad y aporte constante en ataque y defensa.

Trayectoria de Daniel Londoño

Su rendimiento lo convirtió en una pieza clave dentro del esquema del DIM, alcanzando el nivel más alto de su carrera, incluyendo sus pasos por Envigado, Atlético Huila y Atlético Nacional.

Cabe recordar que Washington Aguerre también aparece cerca de salir del club. El arquero uruguayo de 32 años no habría recibido oferta de renovación, en parte por una lesión que arrastra desde hace varios meses.

Todo indica que Aguerre regresaría a Peñarol, club en el que ya jugó antes de llegar al Medellín y donde también debutó profesionalmente, lo que marcaría su tercer ciclo con el Carbonero.

¿En cuáles equipos ha jugado Washington Aguerre?

En su carrera, el guardameta ha defendido los colores de Miramar Misiones, Cerro Largo, Plaza Colonia, Querétaro y América Mineiro, además del propio Peñarol.

Así, el DIM, que fue subcampeón de la Copa BetPlay y cerró el 2025 sin títulos, podría afrontar el 2026 con dos bajas importantes, justo cuando busca reestructurar su plantel para volver a pelear en lo más alto.