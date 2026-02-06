Millonarios ha tenido un pobre inicio de temporada 2026 al registrar tres derrotas y un empate, después de cuatro fechas de la Liga BetPlay.

Los malos resultados causaron la salida del director técnico Hernán Torres y el nombramiento del argentino Fabián Bustos.

Después de su primera semana de trabajos, Bustos le habría pedido a los directivos la incorporación de un refuerzo de última hora.

Se trata de un jugador en la posición de mediocampista creativo, el cual le haría falta al entrenador argentino para completar su idea de juego.

Jarlan Barrera fue ofrecido a Millonarios

Este viernes 6 de febrero, Guillermo Arango dio a conocer en La Fm Más Fútbol que el mediocampista samario Jarlan Barrera fue ofrecido a Millonarios, teniendo en cuenta que está en la búsqueda de equipo, después de no renovar su vínculo con Deportivo Independiente Medellín.

Arango explicó que Barrera ha tenido acercamientos con Deportes Tolima y Deportivo Pereira, pero no ha llegado a un acuerdo.

En cuanto a Millonarios, el periodista aclaró que al interior de la institución se está estudiando la posibilidad, pero hay preocupación por que el jugador no ha hecho pretemporada.

Millonarios quiere el regreso de Daniel Ruiz

Guillermo Arango también aseguró que en Millonarios quieren el regreso de Daniel Ruiz, quien está en condición de préstamo con el CSKA Moscú, pero el mediocampista quiere continuar en Europa.