Dimayor confirmó la sanción para Rodrigo Ureña en Millonarios

Este jueves 5 de febrero, la Dimayor dio a conocer a través de un comunicado las sanciones para los jugadores de la Liga BetPlay que fueron apercibidos disciplinariamente, allí, el nombre del chileno Rodrigo Ureña estaba en la lista de la resolución.

La entidad que regula el fútbol colombiano analizó la jugada donde el reciente fichaje de Millonarios comete una infracción en el partido contra el Deportivo Independiente Medellín, falta que le significó la segunda tarjeta amarilla y la posterior expulsión.

Lea también: Mensaje de Fabián Bustos a Alberto Gamero: "La ventaja es para él"

¿Cuántas fechas de sanción tendrá Rodrigo Ureña en Millonarios?

El chileno de 32 años, quien coincidió con el técnico Fabián Bustos en Universitario y fue doble campeón de liga con el conjunto peruano en 2024, se perderá solo un partido tras ver la tarjeta roja en el duelo contra el DIM.

Ureña no estará entonces en el debut del técnico argentino al frente de Millonarios, que será en el duelo de la fecha 5 de la presente Liga BetPlay contra el Deportivo Cali, partido en condición de visitante programado para disputarse el próximo domingo 8 de febrero a partir de las 6:20 de la tarde.

Lea también Fabián Bustos le metió presión a Falcao en plena rueda de prensa

¿Quién será el reemplazo de Ureña en el partido contra Deportivo Cali?

La buena noticia para Bustos y Millonarios es que el mediocampista Mateo García ya estará disponible para el partido contra el Cali luego de cumplir fecha de sanción tras la expulsión sufrida ante Deportivo Pasto.

Así las cosas, lo más probable es que Mateo García y Dewar Victoria sean los titulares en el partido ante el cuadro ‘azucarero’, duelo de alta exigencia para Millonarios que recordemos buscará su primer triunfo en el campeonato tras registrar tres derrotas (ante Bucaramanga, Junior y Pasto) y un empate, el reciente 0-0 contra el DIM.

En otras noticias: definido el club de James Rodríguez en este 2026