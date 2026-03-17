A Pereira no le sale media: un fichaje cantado finalmente NO llegará, ¿por qué?

El delantero brasileño Marcus Vinicius finalmente no llegará a Deportivo Pereira, pese a que días atrás se había informado que sería el último refuerzo del equipo para la presente temporada.

La noticia fue confirmada por el propio club matecaña a través de un comunicado oficial emitido este martes 17 de marzo, en el que se aclaró la situación del atacante.

En el documento, la institución señaló que el jugador “finalmente no podrá incorporarse al club”, echando por tierra una negociación que parecía estar en su fase definitiva.

¿Por qué no llegó Marcus Vinicius a Deportivo Pereira?

Según explicó el equipo, la razón principal por la que no se concretó la llegada del delantero está relacionada con temas personales. “Por asuntos personales, el delantero no pudo realizar el viaje para unirse al equipo”, indicó el comunicado.

De esta manera, se frustra la incorporación de un futbolista que presuntamente había sido inscrito y que era considerado una alternativa importante para reforzar el frente de ataque del conjunto risaraldense.

Trayectoria de Marcus Vinicius

Cabe recordar que Marcus Vinicius, de 29 años, venía de actuar con Independiente Medellín, club con el que terminó su vínculo recientemente, quedando como agente libre y facilitando así su posible fichaje.

A lo largo de su carrera en Colombia, el atacante ha vestido camisetas como las de Independiente Santa Fe, Tigres FC y Atlético Huila, consolidándose como un jugador con experiencia en el torneo local.

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La caída de este fichaje se da en medio de un contexto complicado para Deportivo Pereira, que atraviesa un momento adverso tanto en lo deportivo como en lo administrativo, además de no poder ejercer como local en el estadio Hernán Ramírez Villegas debido a obras.

Por ahora, el club también agradeció a Marcus Vinicius por el interés mostrado en sumarse al proyecto, mientras continúa su participación en la Liga BetPlay jugando como local en Yopal, a la espera de encontrar soluciones dentro y fuera del campo.