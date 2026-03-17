Michael Ortega fue presentado oficialmente por su nuevo equipo

El mediocampista colombiano Michael Ortega tiene nuevo equipo para continuar su carrera profesional, luego de confirmarse su llegada al fútbol internacional hasta fines de 2026.

¿En cuál equipo juega Michael Ortega?

A sus 34 años, Michael Ortega fue anunciado como nuevo jugador de Alianza Universidad de Huánuco, club que actualmente milita en la segunda división del fútbol peruano y que busca consolidar un proyecto competitivo.

La presentación oficial se llevó a cabo en la noche del lunes 16 de marzo, cuando el equipo hizo pública la incorporación a través de su cuenta de Instagram, destacando las cualidades del futbolista colombiano.

“¡Bienvenido Michael Ortega! Futbolista colombiano. Talento, visión de juego y creatividad llegan a Huánuco ¡Por grandes logros juntos!”, fue el mensaje con el que el club le dio la bienvenida al mediocampista.

¿Hasta cuándo firmó Michael Ortega con Alianza Universidad de Huánuco?

En cuanto a su vínculo contractual, Ortega arribó en condición de agente libre y firmó contrato por un año, por lo que estará ligado a la institución peruana hasta diciembre de 2026.

El jugador llega procedente de Real Cartagena, equipo en el que tuvo participación reciente, sumando 418 minutos en diez partidos y registrando un gol durante su último ciclo.

Esta será la primera experiencia de Michael Ortega en el fútbol peruano, un reto que asume con la intención de aportar su experiencia y ayudar al club en su objetivo de conseguir el ascenso a la máxima categoría.

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Trayectoria de Michael Ortega

A lo largo de su trayectoria, el mediocampista ha tenido paso por varios equipos tanto en Colombia como en el exterior, incluyendo clubes como Deportivo Cali, Atlas FC, Bayer Leverkusen, VfL Bochum, Junior FC, Once Caldas y Deportivo Pasto, entre otros.

Además, Ortega hizo parte de procesos juveniles con la Selección Colombia Sub-20, siendo en su momento uno de los talentos proyectados del fútbol colombiano, lo que ahora respalda su llegada como refuerzo de experiencia al balompié peruano.