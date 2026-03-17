“Novoa estaba vociferado cosas de Pimentel”: DT de Chicó, sobre lo sucedido ante Millonarios

El partido entre Boyacá Chicó y Millonarios FC por la Liga BetPlay sigue generando repercusiones, luego de los hechos ocurridos el pasado sábado en el estadio La Independencia de Tunja, donde el futbolista Jacobo Pimentel resultó afectado tras un presunto altercado en el túnel.

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Sobre lo sucedido, el técnico del conjunto ajedrezado, Jhon Jaime Gómez, entregó su versión en el programa Planeta Fútbol de RCN Radio y Win Sports, donde relató cómo se enteró de la situación tras el compromiso.

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“Yo fui uno de los últimos en entrar al túnel, me quedé hablando con mis compañeros”, comentó el entrenador, quien no presenció directamente el momento del incidente, pero sí llegó instantes después al lugar de los hechos.

Posteriormente, describió la escena que encontró al ingresar: “Cuando entramos, vimos que el rostro de Jacobo Pimentel tenía el rostro bañado en sangre”, una imagen que encendió las alarmas en el equipo boyacense.

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De acuerdo con el relato del estratega, fue el propio jugador quien dio detalles de lo ocurrido una vez se calmó la situación. “Cuando Jacobo estaba más tranquilo nos contó que se encontró en el túnel Diego Novoa, quien venía vociferando cosas de su padre (Eduardo Pimentel)”, explicó.

En esa misma línea, agregó: “Nos contó que cuando él preguntó el porqué decía cosas contra su padre, Novoa reaccionó pegándole un golpe y dice que hasta ahí se acuerda”, versión que ahora es materia de análisis, pero es la que genera credibilidad en el entorno del Chicó.

El técnico también indicó que el futbolista afectado manifestó que no se trató de un hecho aislado. “Jacobo dice que hubo varios jugadores en su contra”, señaló Gómez, dejando entrever que la situación pudo escalar más allá de un enfrentamiento individual.

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A pesar de lo sucedido, el entrenador evitó profundizar en polémicas arbitrales, señalando: “Muchas veces hemos estado en desacuerdo con decisiones arbitrales, pero espero entiendan que después de haber ganado es difícil cuestionar la actuación del árbitro”.

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Finalmente, Jhon Jaime Gómez hizo un llamado a la reflexión dentro del fútbol profesional colombiano: “Nosotros debemos dar ejemplo... lo ocurrido no debió pasar, eso pudo desencadenar en un problema más grande. Debemos contribuir a que el espectáculo sea cada día mejor”.