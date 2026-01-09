A Santa Fe se le complicó otro fichaje y ya mira alternativas

Independiente Santa Fe atraviesa un momento de ajustes en el mercado de fichajes, luego de que se le complicara la llegada de un extremo que estaba en carpeta desde hace varios días para reforzar su plantilla de cara a la temporada 2026.

Desde hace algún tiempo, en el entorno cardenal se venía hablando del interés concreto por Lucas Besozzi, extremo argentino de 22 años que pertenece a Lanús y que aparecía como una opción para fortalecer las bandas ofensivas del equipo bogotano.

El joven futbolista ha estado cedido en distintos clubes durante las últimas temporadas, situación que abrió la puerta a negociaciones; sin embargo, desde Lanús fueron claros en su postura y dejaron saber que no pretendían volver a prestarlo.

El club argentino únicamente contempla una transferencia definitiva, un escenario que no encajó con las condiciones planteadas por Santa Fe, que buscaba incorporar al jugador bajo la modalidad de préstamo.

De hecho, el León envió una segunda oferta, la cual consistía en una cesión por un año con opción de compra, pero nuevamente fue rechazada por Lanús, lo que terminó por enfriar de manera definitiva la negociación.

La situación no fue exclusiva del conjunto capitalino, ya que Universidad de Chile y Unión de Santa Fe también desistieron de fichar a Besozzi al no estar dispuestos a comprar su pase y preferir una cesión.

Ante este panorama, Independiente Santa Fe decidió bajarse de la puja por el extremo argentino y ahora deberá redireccionar sus esfuerzos en el mercado para encontrar un nuevo nombre que cubra esa posición.

La búsqueda se hace aún más prioritaria teniendo en cuenta que el club no ha confirmado al reemplazante de Harold Santiago Mosquera, quien fue figura del equipo y recientemente se marchó al Cerro Porteño.

Los refuerzos que ha confirmado Santa Fe para 2026

Mientras tanto, Santa Fe ya ha sumado a su plantel a jugadores como Helibelton Palacios, Kilian Toscano, Luis Palacios, Franco Fagúndez y Nahuel Bustos, y actualmente cuenta como extremos con Omar Fernández Frasica, Yeicar Perlaza, Luis Palacios y Martín Palacios, a la espera de definir si llegará un nuevo refuerzo para las bandas.