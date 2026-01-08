Santa Fe busca a un defensa con pasado en España y Brasil

Independiente Santa Fe continúa moviéndose en el mercado de fichajes y se plantea la llegada de un defensa central para afrontar el primer semestre de la temporada 2026.

Luego de evaluar varias alternativas y teniendo en cuenta la compleja situación económica que ha acompañado a la dirigencia en los últimos mercados, el club analiza opciones puntuales que no representen una alta inversión.

En ese contexto, el Rojo estudia la posibilidad de fichar a un zaguero con experiencia en España, Brasil y el fútbol colombiano, perfil que encaja con las necesidades actuales del plantel.

Según informó el periodista Felipe Sierra, el futbolista que aparece en el radar de Santa Fe es Juan Sebastián Quintero, defensor central de 30 años.

Quintero se encuentra actualmente como agente libre, luego de renunciar recientemente a Deportivo Pereira, situación que facilitaría una eventual negociación con el conjunto capitalino.

¿Quién es Juan Sebastián Quintero, defensa que quiere Santa Fe?

Juan Sebastián Quintero Fletcher tiene una estatura de 1,84 metros y se caracteriza por su fortaleza física y buena lectura defensiva, aspectos valorados por el cuerpo técnico cardenal.

A lo largo de su carrera ha militado en Deportivo Cali, Sporting de Gijón (España), Fortaleza, Juventudes, Vasco da Gama y Vila Nova de Brasil, además de su más reciente paso por el Deportivo Pereira.

El defensor se puede desempeñar en cualquier zona de la zaga, lo que sería un punto a favor en caso de concretarse su llegada a Bogotá.

Quintero tiene proceso de Selección Colombia

Además, Quintero cuenta con proceso en Selección Colombia, pues disputó Juegos Bolivarianos, Sudamericano Sub-20, Mundial Sub-20 y Juegos Olímpicos, experiencia internacional que respalda el interés de Independiente Santa Fe.