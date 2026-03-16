Atlético Bucaramanga buscará extender su buen momento en la Liga BetPlay cuando reciba este martes a Once Caldas en el estadio Estadio Américo Montanini, en un duelo clave por la zona alta de la tabla.

El conjunto dirigido por Leonel Álvarez llega al compromiso con una racha de 13 partidos sin conocer la derrota, sumando diez encuentros invicto en el actual campeonato y tres más desde el torneo anterior.

Tras la partida de Aldair Quintana, Bucaramanga perfila una formación con Luis Vásquez en el arco

Su rival tampoco atraviesa un mal momento. El equipo de Manizales, dirigido por Hernán Darío Herrera, ocupa la segunda casilla con 22 unidades y llega impulsado por una racha de cuatro triunfos consecutivos. Además, cuenta con el máximo goleador del campeonato, Dayro Moreno, quien suma ocho anotaciones.

Para este compromiso, Bucaramanga perfila una formación con Luis Vásquez en el arco; Israel Alba, Jéfferson Mena, José García y Carlos de las Salas en defensa; Félix Charrupí y Gustavo Charrupí en la contención; mientras que Fabián Sambueza, Emerson Batalla y Kevin Londoño acompañarían en ataque a Luciano Pons.

En rueda de prensa, el entrenador del Bucaramanga destacó que el equipo ha mostrado aspectos positivos, especialmente en defensa, aunque también reconoció que todavía hay detalles por corregir para mejorar el rendimiento colectivo. “Hemos mantenido el arco en cero y eso es bueno, pero la autocrítica nuestra es clara. En Medellín no nos hicieron gol, pero sí nos sometieron en varios momentos”, explicó el estratega.

Álvarez también recordó el compromiso anterior frente a Deportivo Pereira, en el que su equipo, según su análisis, mereció un mejor resultado por la cantidad de opciones generadas. “Fuimos con humildad a buscar el partido, intentamos hacer varios goles y creo que lo merecíamos. Pudimos haber marcado más”, afirmó.

Advertencia de Leonel al Once: "Conozco muy bien al Caldas, a Hernán Darío lo conozco muy bien"

El entrenador señaló que la seguidilla de empates ha sumado puntos, aunque insistió en que el objetivo es mejorar la toma de decisiones en el último tercio del campo: “este grupo es muy sano, muy profesional, muy noble. A veces, por las ganas de convertir, quieren definir rápido cuando quizá lo mejor era asistir al compañero. Son detalles que estamos trabajando”, añadió.

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Finalmente, el técnico aseguró de cara al compromiso ante Once Caldas: “Estamos tranquilos, sabemos para dónde vamos y ahora a recuperar los muchachos, porque el martes tenemos una final y esperamos hacer muy buena presentación. Conozco muy bien el Caldas, a Hernán Darío, lo conozco muy bien y va a ser un partido complejo”, concluyó, anticipando un encuentro complejo frente al conjunto de Manizales.