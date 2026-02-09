Emilio Aristizábal estrena equipo: rival de James Rodríguez en la MLS

Emilio Aristizabal, canterano de Atlético Nacional, se enfrentó a una dura paradoja, por cuenta del equipo paisa, luego terminar su préstamo con Fortaleza, el delantero tuvo que regresar a al equipo antioqueño, bajó la dirección técnica de Diego Arias.

Gran cuota goleadora de Emilio Aristizabal: 12 anotaciones en el fútbol profesional colombiano con Fortaleza

El hijo del gran goleador Victor Hugo Aristizabal disputó 36 partidos oficiales, contando la Liga y la Copa Betplay; en donde marcó 12 goles y 2 asistencias. El reto del delantero era bastante alto, igualar el rendimiento de los jugadores en su posición en el cuadro verdolaga.

Se especuló con la posibilidad de quedarse en el equipo de Medellín; sin embargo, el atacante necesita de la regularidad en el equipo donde juegue, esta situación le queda difícil al enfrentarse a Alfredo Morelos por el puesto, el atacante fue confirmado por el equipo por tres años más luego de una negociación con Santos.

El FPC tentó al atacante, y aunque algunos equipos de renombre manejaron la opción, el atacante quería dar un salto. De esta manera la intención de Independiente Santa Fe no tomó mucha, por la pelea por el puesto en la titular con Hugo Rodallega y Nahuel Bustos.

Participación en Selección Colombia Sub 20 en el Mundial: tres partidos jugados

Emilio Aristizábal se consolidó en la Selección Colombia Sub-20 al jugar el Mundial de la categoría en el 2025. Disputando tres partidos y siendo alternativa de la gran figura Néiser Villarreal.

Emilio Aristizabal viajó a Canadá para finalizar el papeleo de visa canadiense, de esta manera unirse al Toronto F.C. al final de la semana. Allí solo se encontrará con un latinoamericano, el ecuatoriano José Cifuentes.