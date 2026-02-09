La Liga BetPlay tiene inesperado líder: tabla de posiciones tras fecha 5

Ha concluido una nueva fecha en la Liga BetPlay 2026-I, el fútbol colombiano sigue desarrollando su más importante campeonato, aunque dos partidos no pudieron llevarse a cabo por el mal estado de la cancha de El Campín, así que serán reprogramados los partidos Fortaleza vs. América y Santa Fe vs. Atlético Nacional.
En los resultados más destacados en esta fecha 5 es importante mencionar el triunfo de Internacional de Bogotá 2-1 en casa del DIM, además, Llaneros dio el batacazo venciendo 1-0 al Deportes Tolima en Ibagué, mientras que Junior se impuso con autoridad por 3-0 ante Boyacá Chicó en el Estadio Romelio Martínez.
Tabla de posiciones de la Liga BetPlay 2026-I tras la fecha 5:
Por otro lado, Deportivo Cali empató 0-0 con Millonarios, mismo resultado hubo entre Atlético Bucaramanga y Deportivo Pasto, paridad que se repitió en el duelo protagonizado entre Alianza y Once Caldas que terminaron con un marcador de 1-1.
- Internacional de Bogotá | 10 puntos
- Pasto | 10 puntos
- Bucaramanga | 9 puntos
- Junior | 9 puntos
- Llaneros | 9 puntos
- Tolima | 8 puntos
- Águilas Doradas | 8 puntos
- Deportivo Cali | 7 puntos
- América de Cali | 7 puntos
- Once Caldas | 7 puntos
- Santa Fe | 7 puntos
- Fortaleza | 7 puntos
- Atlético Nacional | 6 puntos
- Jaguares | 5 puntos
- Deportivo Pereira | 3 puntos
- Cúcuta Deportivo | 2 puntos
- Millonarios | 2 puntos
- Independiente Medellín | 2 puntos
- Alianza | 2 puntos
- Boyacá Chicó | 1 punto
También hubo triunfos de Águilas Doradas 3-2 frente al Cúcuta Deportivo y de Jaguares de Córdoba por 1-0 ante Deportivo Pereira, mientras que el duelo entre Fortaleza y Santa Fe terminó 1-1 compromiso de la fecha 9 que se adelantó debido a la postergación de sus partidos de la fecha 5.