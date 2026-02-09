La Liga BetPlay tiene inesperado líder: tabla de posiciones tras fecha 5

Ha concluido una nueva fecha en la Liga BetPlay 2026-I, el fútbol colombiano sigue desarrollando su más importante campeonato, aunque dos partidos no pudieron llevarse a cabo por el mal estado de la cancha de El Campín, así que serán reprogramados los partidos Fortaleza vs. América y Santa Fe vs. Atlético Nacional.

En los resultados más destacados en esta fecha 5 es importante mencionar el triunfo de Internacional de Bogotá 2-1 en casa del DIM, además, Llaneros dio el batacazo venciendo 1-0 al Deportes Tolima en Ibagué, mientras que Junior se impuso con autoridad por 3-0 ante Boyacá Chicó en el Estadio Romelio Martínez.

Tabla de posiciones de la Liga BetPlay 2026-I tras la fecha 5:

Por otro lado, Deportivo Cali empató 0-0 con Millonarios, mismo resultado hubo entre Atlético Bucaramanga y Deportivo Pasto, paridad que se repitió en el duelo protagonizado entre Alianza y Once Caldas que terminaron con un marcador de 1-1.

Internacional de Bogotá | 10 puntos Pasto | 10 puntos Bucaramanga | 9 puntos Junior | 9 puntos Llaneros | 9 puntos Tolima | 8 puntos Águilas Doradas | 8 puntos Deportivo Cali | 7 puntos América de Cali | 7 puntos Once Caldas | 7 puntos Santa Fe | 7 puntos Fortaleza | 7 puntos Atlético Nacional | 6 puntos Jaguares | 5 puntos Deportivo Pereira | 3 puntos Cúcuta Deportivo | 2 puntos Millonarios | 2 puntos Independiente Medellín | 2 puntos Alianza | 2 puntos Boyacá Chicó | 1 punto

Más resultados de la fecha y el duelo adelantado entre Fortaleza y Santa Fe

También hubo triunfos de Águilas Doradas 3-2 frente al Cúcuta Deportivo y de Jaguares de Córdoba por 1-0 ante Deportivo Pereira, mientras que el duelo entre Fortaleza y Santa Fe terminó 1-1 compromiso de la fecha 9 que se adelantó debido a la postergación de sus partidos de la fecha 5.

