Logo Deportes RCN Vertical
Tablas de posiciones
Logo Deportes RCN Horizontal
Tablas de posiciones
Liga Betplay

La Liga BetPlay tiene inesperado líder: tabla de posiciones tras fecha 5

Dos partidos de esta fecha no se pudieron jugar y serán reprogramados.
Daniel Orlando Torres Forero
DIM vs. Internacional de Bogotá
Futbolistas de DIM y de Internacional de Bogotá // Colprensa

Ha concluido una nueva fecha en la Liga BetPlay 2026-I, el fútbol colombiano sigue desarrollando su más importante campeonato, aunque dos partidos no pudieron llevarse a cabo por el mal estado de la cancha de El Campín, así que serán reprogramados los partidos Fortaleza vs. América y Santa Fe vs. Atlético Nacional.

En los resultados más destacados en esta fecha 5 es importante mencionar el triunfo de Internacional de Bogotá 2-1 en casa del DIM, además, Llaneros dio el batacazo venciendo 1-0 al Deportes Tolima en Ibagué, mientras que Junior se impuso con autoridad por 3-0 ante Boyacá Chicó en el Estadio Romelio Martínez.

Lea también: Programación de la sexta fecha de Liga Betplay 2026-I

Tabla de posiciones de la Liga BetPlay 2026-I tras la fecha 5:

Por otro lado, Deportivo Cali empató 0-0 con Millonarios, mismo resultado hubo entre Atlético Bucaramanga y Deportivo Pasto, paridad que se repitió en el duelo protagonizado entre Alianza y Once Caldas que terminaron con un marcador de 1-1.

  1. Internacional de Bogotá | 10 puntos
  2. Pasto | 10 puntos
  3. Bucaramanga | 9 puntos
  4. Junior | 9 puntos
  5. Llaneros | 9 puntos
  6. Tolima | 8 puntos
  7. Águilas Doradas | 8 puntos
  8. Deportivo Cali | 7 puntos
  9. América de Cali | 7 puntos
  10. Once Caldas | 7 puntos
  11. Santa Fe | 7 puntos
  12. Fortaleza | 7 puntos
  13. Atlético Nacional | 6 puntos
  14. Jaguares | 5 puntos
  15. Deportivo Pereira | 3 puntos
  16. Cúcuta Deportivo | 2 puntos
  17. Millonarios | 2 puntos
  18. Independiente Medellín | 2 puntos
  19. Alianza | 2 puntos
  20. Boyacá Chicó | 1 punto

Aquí puede ver más detalles de la tabla de posiciones

Gabriel Fuentes sorprende y está muy cerca de llegar al América

Lea también

Gabriel Fuentes sorprende y está muy cerca de llegar al América

Más resultados de la fecha y el duelo adelantado entre Fortaleza y Santa Fe

También hubo triunfos de Águilas Doradas 3-2 frente al Cúcuta Deportivo y de Jaguares de Córdoba por 1-0 ante Deportivo Pereira, mientras que el duelo entre Fortaleza y Santa Fe terminó 1-1 compromiso de la fecha 9 que se adelantó debido a la postergación de sus partidos de la fecha 5.

En otras noticias: así fue el primer triunfo de Colombia en el Sudamericano Femenino Sub-20 de Paraguay 2026

En esta nota

Liga Betplay La Equidad Independiente Medellín Millonarios Atlético Nacional Santa Fe Junior Deportivo Cali Deportivo Pasto Atlético Bucaramanga Llaneros FC Deportes Tolima América de Cali Once Caldas Fortaleza FC Jaguares Cúcuta Deportivo Alianza FC Boyacá Chicó