Alarma en América de Cali: varios jugadores habrían denunciado deudas en pagos y premios

En las últimas horas surgió un fuerte rumor alrededor del América de Cali, luego de que se conociera una denuncia sobre presuntos atrasos salariales con la plantilla profesional.

La información fue revelada por el periodista Jaime Dinas, quien a través de su cuenta de X aseguró que, a la fecha de este lunes 15 de diciembre, el club le adeudaría tres quincenas y varios premios a sus jugadores.

Piden que la situación de América sea revisada por Acolfutpro

En su publicación, Dinas cuestionó además el silencio de Acolfutpro frente a la situación y afirmó que algunos futbolistas del plantel lo contactaron directamente para hacer pública la presunta irregularidad.

El comunicador también puso sobre la mesa la inconformidad de los jugadores al contrastar estos supuestos impagos con recientes declaraciones del máximo accionista, Tulio Gómez, sobre la creación de una filial del club en el exterior.

De acuerdo con el periodista, la información no se trataría de un rumor, pues aseguró haber recibido llamadas directas desde el interior del plantel profesional.

Hasta el momento, ni el América de Cali ni sus directivos se han pronunciado oficialmente sobre esta denuncia, y tampoco se han presentado pruebas documentales que confirmen la situación.

No obstante, el rumor ha encendido las alarmas en el entorno del club escarlata, teniendo en cuenta antecedentes recientes en el fútbol profesional colombiano.

Cabe recordar que el Deportivo Pereira vivió una situación similar por impagos, lo que derivó en la renuncia de varios jugadores y miembros del cuerpo técnico, además de una investigación del Ministerio del Deporte que podría desembocar en la pérdida del reconocimiento deportivo.