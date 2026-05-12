Selección Colombia confirmó dos amistosos en mayo

César Torres, director técnico de la Selección Colombia masculina sub 20, prepara un nuevo proceso de cara al Campeonato Sudamericano de la categoría que se llevará a cabo en Paraguay en febrero de 2026.
Con el objetivo de encontrar el mejor grupo de jugadores, Torres adelanta microciclos de trabajo para disputar el Torneo Maurice Revello, antes conocido como Esperanzas de Toulon.
Selección Colombia jugará dos amistosos
Antes de disputar el Torneo Maurice Revello, la Federación Colombiana de Fútbol confirmó que la Selección Colombia jugará dos partidos amistosos.
El equipo nacional enfrentará a Costa Rica en la Sede Deportiva de la Federación Colombiana de Fútbol en Barranquilla el martes 26 y el jueves 28 de mayo.
Martes 26 de mayo
Selección Colombia Sub-19 vs. Costa Rica
Hora: 5:00 pm (Hora Col)
Lugar: Sede Deportiva FCF (Barranquilla, Colombia)
Jueves 28 de mayo
Selección Colombia Sub-19 vs. Costa Rica
Hora: 5:00 pm (Hora Col)
Lugar: Sede Deportiva FCF (Barranquilla, Colombia)
Colombia en el Torneo Maurice Revello
La Selección Colombia quedó ubicada en el grupo A del Torneo Maurice Revello y enfrentará a las selecciones de China, República Democrática del Congo, Arabia Saudita y Túnez.
Fixture de Colombia en el Torneo Maurice Revello
Fecha 1 - 2 de junio
Arabia Saudita Vs Colombia
Fecha 2 - 5 de junio
Colombia Vs China
Fecha 3 - 7 de junio
Congo Vs Colombia
Fecha 4 - 10 de junio
Colombia Vs Túnez