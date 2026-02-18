Alarma en Deportivo Cali; dos figuras tienen pensando a Gamero en plena Liga BetPlay

Deportivo Cali recuperó terreno en la Liga BetPlay al derrotar en la fecha 7 en condición de local a Atlético Nacional con marcador de 1-0 gracias a la anotación lograda por el delantero argentino Juan Ignacio Dinenno.

Con este resultado, el equipo 'azucarero' llegó a 10 puntos, después de tres victorias, un empate y tres derrotas, que le permiten ubicarse en la sexta posición.

Preocupación en Cali por dos jugadores

La victoria de Deportivo Cali sobre Atlético Nacional le costó más de la cuenta al conjunto vallecaucano, teniendo en cuenta que dos figuras del plantel que tiene a su cargo el director técnico Alberto Gamero están en duda para el compromiso contra Atlético Bucaramanga por la octava jornada.

Se trata del mediocampista Emanuel Reynoso y del delantero Juan Ignacio Dinenno.

Reynoso fue titular en el partido contra Nacional, pero tuvo que ser sustituido antes de terminarse el primer tiempo al recibir un fuerte golpe en una de sus piernas.

El mediocampista no ha podido participar de los últimos entrenamientos, ya que presentó una contusión que le ha impedido estar en plenitud física.

Por otro lado, el atacante Juan Ignacio Dinenno sufrió una sobrecarga muscular.

Para el partico contra Atlético Bucaramanga el mediocampistaEmanuel Reynoso es duda, mientras que el delantero Dinenno está descartado.