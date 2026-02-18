Revelan el responsable de que Gamero siga en el Deportivo Cali

Ya han pasado tres días del gran triunfo del Deportivo Cali por la mínima diferencia sobre Atlético Nacional, duelo correspondiente a la fecha 7 de la presente edición de la Liga BetPlay que da más que un respiro al equipo ‘azucarero’, que venía despertando muchas dudas en su rendimiento luego de empatar con Millonarios y perder con Internacional de Bogotá.

El técnico Alberto Gamero también garantizó su continuidad en el banquillo del Deportivo Cali con ese importante triunfo ante uno de los rivales más importantes de la liga y que venía con puntaje perfecto, entrenador samario que venía levantando críticas por parte de un sector de la hinchada y su situación fue tan compleja que sonaron rumores de su salida ante un resultado negativo frente al cuadro ‘verdolaga’.

El jugador que salvó a Gamero y que brilla en el Cali

Una de las grandes figuras de aquel compromiso no fue uno de los nuevos fichajes que tuvo el equipo caleño para esta temporada y aunque el gol de la victoria fue del argentino Juan Ignacio Dinenno, un canterano del equipo verde se llevó los aplausos tras un rendimiento sobresaliente.

Se trata del mediocampista Matías Orozco, pivote barranquillero de apenas 18 años que fue titular en el partido ante Nacional y que después de 74 minutos fue reemplazado por Daniel Giraldo dejando estadísticas que rozaron la perfección.

Los números de Matías Orozco ante Nacional

Y es que el mediocampista barranquillero, quien es considerado una de las ‘joyas’ del Deportivo Cali y que goza de una gran proyección hacia el futuro, mostró nuevamente su madurez en el medio campo, ofreciendo apoyos constantes a sus compañeros para sostener y dar continuidad a la circulación del balón.

Además, no descarta su avance a zona de ataque para conectar con los extremos o jugadores que amenazaban con profundidad mediante pases largos precisos.

Pases precisos: 23/27 (85%)

Centros acertados: 1 (1)

Pases en campo rival (Precisión): 11/14 (79%)

Pases en campo propio (Precisión): 12/13 (92%)

Pases largos acertados 3/4: 75%

No fue regateado

Así las cosas, el canterano Matías Orozco se va consolidando como titular en el equipo de Alberto Gamero y fue fundamental para ese importante triunfo ante Nacional, que da tranquilidad a la hinchada y también despeja ciertas dudas que había con la continuidad del técnico.

