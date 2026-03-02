Primera decisión en Nacional tras la derrota ante Tolima

Atlético Nacional es el equipo del momento en el FPC, está próximo a jugar contra Millonarios por un cupo a la fase de grupos de la Copa Sudamericana, pero no llega con buenas sensaciones, ya que en el marco de la fecha 9 terminó cediendo terreno en la Liga Betplay tras caer ante Deportes Tolima en condición de visitante.

El cuadro 'verdolaga' sigue sin convencer en condición de visitante y ya perdió por segunda ocasión, aunque para la Copa Sudamericana llega con la oportunidad de jugar como local en el Atanasio Girardot y por lo que Diego Arias tendrá más posibilidades de analizar las necesidades del juego para lograr derrotar al cuadro 'embajador'.

Diego Arias se prepara para el duelo ante Millonarios

El 'verde paisa' se pone al día con el calendario de la Liga Betplay y disputó el partido pendiente de la fecha 9 contra Deportes Tolima en el Manuel Murillo Toro, escenario deportivo que no vio un resultado positivo para Nacional de cara a lo que será su llegada a la Copa Sudamericana, pero su respectiva presencia en la competencia local.

Ahora, Nacional tiene la obligación de reivindicarse con su hinchada y Diego Arias ya tiene un plan para ello, aunque las complicaciones claramente se siguen presentando tomando en cuenta el tiempo de recuperación que tendrán antes de enfrentar a Millonarios.

Sin embargo, Arias "ve el vaso medio lleno" y dice que, a pesar de la derrota, esto les ayuda para evaluar a profundidad las falencias que se cometieron con el fin de que en el duelo frente a Millonarios el balance sea positivo. Además de confirmar que aprovechará la amplia plantilla que tiene para que el desgaste no se vea en el transcurso del duelo.

"No podíamos cambiar el calendario, teníamos este compromiso importante para nosotros. Intentamos prepararlo lo mejor que pudimos, queríamos llevarnos un buen resultado a casa pero no se logró. Tenemos una plantilla amplia que rotaremos para disputar este partido y poder enfrentar a Millonarios con toda la decisión y la calidad suficiente para nuestros objetivos. Vamos a aprovechar estos dos días largos para poder llegar lo mejor posible a enfrentar este partido".

"Tenemos que evaluar con muchísima responsabilidad porque de los resultados que no son positivos se pueden hacer análisis que no son superficiales. Todos los jugadores se entregaron para el objetivo, infortunadamente no lo logramos y el rival hoy nos condicionó nuestra intención, pero todos los jugadores lo intentaron. Queríamos venir, hacer una buena presentación, pero así mismo todos debemos crecer, analizar y prepararnos para un partido importante para nosotros del que estoy seguro llegaremos en buenas condiciones".

Esto vio Arias del duelo ante Tolima

Sin duda alguna Tolima fue predominante en el duelo ante Nacional, hizo valer su condición de local y fue justo merecedor de los tres puntos de la victoria. Diego Arias también reconoció esta gran labor del rival que los terminó condicionando y haciendo que cambiaran todo su plan.

"Todos los partidos son diferentes, hace tres días estábamos en Bogotá y logramos un partido difícil, hoy nos presentamos a este juego con la intención de obtener un resultado positivo para nosotros, pero hay circunstancias que te condicionan y lo hacen más complejo. No pudimos hacer el tipo de partido que queríamos, pero vamos a mejorar para la próxima oportunidad que tengamos de visita.