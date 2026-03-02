Cali aprieta la tabla del descenso de la Liga Betplay: así quedó tras el duelo ante Fortaleza

La Liga Betplay sigue avanzando, los equipos se empiezan a poner al día en el calendario, pero hay clubes como Deportivo Cali y Fortaleza que adelantan compromisos que terminan siendo beneficiosos para unos, pero perjudiciales también para otros.

El equipo de Alberto Gamero es justamente uno de los que no se benefició del todo, ya que a pesar de haber jugado en condición de local contra Fortaleza, no pudo llevarse los tres puntos de la victoria y se queda bastante cerca de la zona del descenso.

Tabla del descenso Liga Betplay 2026

Llegó a su fin de manera oficial la fecha 9 de la Liga Betplay, la cual fue cerrada con la victoria de Deportes Tolima sobre Nacional, pero los principales protagonistas fueron los clubes que están en la zona del descenso, incluyendo a Deportivo Cali.

Cúcuta Deportivo estuvo a muy poco de llevarse un valioso empate del Estadio La Libertad, pero terminaron cayendo contra Pasto con un marcador de 3-2. Mientras que Boyacá Chicó no pudo hacer nada en el Estadio Palogrande y salió goleado 3-0 por Once Caldas.

Cali tampoco pudo aprovechar su localía y Fortaleza se llevó un "punto de oro" gracias a la anotación de David Rivas en los últimos minutos del compromiso, lo que complicó el ascenso del 'azucarero' en la tabla del descenso.

20. Cúcuta Deportivo - 0.66

19. Boyacá Chicó — 0.83

18. Deportivo Cali — 1.09

17. Alianza V. — 1.09

16. Inter Bogotá — 1.11

15. Llaneros — 1.14

14. Águilas Doradas - 1.23

13. Jaguares de Córdoba — 1.25

12 Deportivo Pereira — 111 pts — 86 PJ — 1.29

Próximo partido de Deportivo Cali en la Liga Betplay

El siguiente reto de Alberto Gamero al mando de Cali no será para nada sencillo, pero al menos lo podrá afrontar en condición de local. El Estadio Deportivo Cali le abrirá las puertas al duelo entre los 'azucareros' contra Once Caldas, duelo correspondiente a la fecha 10 de la competencia y que se llevará a cabo el viernes 6 de marzo sobre las 20:30 hora local.