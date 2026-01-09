Gamero se rindió a Falcao y elogió la importancia de su regreso a Colombia

El regreso de Falcao García a Millonarios despertó reacciones desde varios lugares del país. Prensa, jugadores, técnicos e hinchas dieron su versión sobre el arribo del delantero al onceno embajador. Ante esto, hasta Alberto Gamerodio su versión sobre lo que representa el tigre en el onceno azul y el FPC.

La confirmación del retorno del máximo goleador histórico de la Selección Colombia no solo despertó la euforia de la hinchada azul, sino que también generó muchas opiniones a lo largo y ancho del país, especialmente en los hombres ligados a la historia del cuadro bogotano.

Alberto Gamero, hoy al frente del Deportivo Cali, habló con el programa LA FM Más Fútbol donde destacó y dejó claro que la vuelta del delantero representa mucho más que un simple fichaje. Para el samario, el regreso del tigre genera varias situaciones de impacto no solo en Millonarios.

“Me da una gran satisfacción que ha llegado un gran profesional nuevamente al fútbol colombiano. A veces no es solo en la parte deportiva ni el gol, también es que esos jugadores hacen crecer a esta camada de jugadores, tenerlo en un camerino, seguramente que va a hacer gol”, apuntó inicialmente Gamero.

Seguido a ello, el entrenador confesó que el atacante le confesó que esperaba una oportunidad para seguir jugando: “Tener esa clase de jugadores enaltece la Liga la hace más competitiva. Eso es un acierto para Millonarios, para su hinchada y un premio para él que es un gran profesional. Se siguió entrenando y esperando una oportunidad que gracias a Dios le llegó.

Gamero rescata el impacto de Falcao en el FPC

Para muchos aficionados, su presencia simboliza la conexión entre el pasado glorioso y el presente competitivo del club. A sus 40 años, el delantero no regresa como una promesa, sino como una figura consolidada y en a etapa de cierre de su carrera.

Más allá del aspecto mediático, el regreso del “Tigre” plantea retos deportivos importantes. Millonarios apuesta por la jerarquía, la experiencia y la inteligencia táctica de un delantero que, aunque ya no vive de la velocidad, conserva el olfato goleador y la capacidad de influir en momentos decisivos.

Desde la orilla rival, Gamero fue claro en su mensaje de respeto y buenos deseos. Aunque ahora dirige a otro club histórico, dejó de lado cualquier rivalidad para reconocer la magnitud del acontecimiento. Su reacción confirmó el gran cariño que existe con el atacante, que volverá a lucir la camiseta del embajador.

La vuelta de Radamel Falcao García a Millonarios se convierte en uno de los episodios más significativos de la Liga Betplay para este semestre y se espera que genere un impacto en el ambiente general del FPC.