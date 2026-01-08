VIDEO - Falcao regresó a Millonarios; así lo recibieron en plena pretemporada

Después de un semestre de inactividad, Radamel Falcao Garcíavolverá a la competencia oficial, luego de haber sido anunciado como nuevo delantero de Millonarios para la temporada 2026.

El tigre regresa al conjunto 'embajador', tras su polémica salida a mitad del 2025.

Bajo la dirección técnica de Hernán Torres y con los retos de afrontar la fase preliminar de la Copa Conmebol Sudamericana y buscar el título de la Liga BetPlay, Falcao se integró este jueves 8 de enero a los trabajos de pretemporada.

A través de un video publicado en las redes sociales, Millonarios compartió el momento en el que Radamel Falcao llegó a la concentración del cuadro 'embajador' en Argentina y cómo saludó uno por uno al plantel.

En la publicación se destacan los saludos con Andrés Llinás, David Mackalister Silva y el entrenador Hernán Torres.

Falcao también se tomó su momento para saludar al chileno Rodrigo Ureña, quien se convirtió en refuerzo del equipo para el 2026.

¿Cuándo debutaría Falcao con Millonarios?

Lea también La drástica medida que tomaría Millonarios tras fichaje de Falcao

Al integrarse a los trabajos con Millonarios, se espera que Falcao retome próximamente su mejor condición física.

El tigre podría sumar sus primeros minutos en esta nueva etapa con el conjunto 'embajador' el domingo 11 de enero en el compromiso amistoso frente a River Plate.

Posteriormente, Falcao volvería a tener la oportunidad de llegar a su mejor versión en el duelo contra Boca Juniors del 14 de enero.