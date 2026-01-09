Descarte de Millonarios es nuevo fichaje de equipo paisa

El mercado de fichajes de la Liga BetPlay sigue dejando movimientos llamativos, especialmente para jugadores que buscan revancha tras un paso discreto por clubes grandes del país. En Antioquia, un equipo decidió apostar por un futbolista con amplio recorrido internacional, convencido de que aún tiene margen para recuperar su mejor versión.

Luego de una etapa que no terminó como esperaba en Bogotá, el extremo intentará relanzar su carrera en un nuevo entorno, con menos presión mediática pero con la exigencia de responder dentro del campo.









Cañozales, nuevo refuerzo de Águilas Doradas

Águilas Doradas confirmó la llegada de Cristián Cañozales como nuevo refuerzo para la temporada 2026. El jugador, de 26 años, llegó al club antioqueño tras quedar libre de Millonariosy ya firmó su contrato para integrarse de inmediato a la pretemporada del equipo.

La intención del cuerpo técnico es fortalecer las bandas con un futbolista rápido, potente y con experiencia internacional. En ese sentido, Cañozales encaja en el perfil buscado por el club, que espera encontrar regularidad ofensiva en un torneo que promete ser altamente competitivo.

Un paso sin brillo por Millonarios

El último semestre de 2025 no fue positivo para Cañozales en Millonarios. A pesar de contar con oportunidades, el extremo no logró consolidarse en el esquema del equipo capitalino, lo que terminó derivando en la finalización anticipada de su vínculo con el club.

Formado en Tigres FC, el jugador ha tenido una carrera marcada por constantes cambios de equipo y experiencia en ligas como la de México, Portugal, Chile, Bolivia y Venezuela. Su mejor rendimiento estadístico lo consiguió en la Liga de Expansión MX, donde marcó 10 goles en 39 partidos, cifras que Águilas espera volver a ver en el fútbol colombiano.

Con un valor de mercado estimado en 350 mil euros, según Transfermarkt, Cristián Cañozales llega a Águilas Doradas como una apuesta de recuperación. El club paisa confía en que su potencia física, velocidad y remate de media distancia puedan convertirse en armas importantes durante la temporada 2026. Para el jugador, es una oportunidad clave, dejar atrás su frustrado paso por Millonarios y demostrar que todavía puede ser determinante en la Liga BetPlay.