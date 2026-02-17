Alberto Gamero responde por la tabla del descenso: "estamos a cuatro puntos del primero"

Si por la hinchada del Deportivo Cali fuera Alberto Gamero ni siquiera hubiera dirigido contra Nacional, el estratega logró un valioso triunfo y le da aire al proyecto que lidera en el equipo vallecaucano, el triunfo fue un desahogo: “las lágrimas ante Nacional fue algo muy personal, no hay que hacer tanto énfasis en eso, no quise hacerlo para que lo vieran, fue un sentimiento que tenía”.

Cali visita al Bucaramanga por la próxima fecha de la Liga Betplay

En entrevista con el programa Medio Tiempo de Win Sports el entrenador rompió su silencio luego del triunfo, algunos le han preguntado por su especialidad venciendo al equipo verdolaga: “Fue un partido muy bueno, no es solo de Gamero, ganarle a Nacional te hace pensar que vas por un buen camino, no es fácil y lo que demostró el equipo el domingo es que tenemos un gran equipo con buen nivel”.

El tema del descenso fue uno de los motivos principales por el susto desde diferentes aristas del equipo, el equipo azucarero roza el límite, junto al Boyacá Chicó y el Cúcuta Deportivo quienes están apuntados para perder la categoría: “Uno no se enfoca en el descenso, Cali debe pelear por entrar a los ocho; aquí estamos enfocados en entrar a los cuadrangulares, nuestra aspiración es entrar en los 8 y vamos poco a poco, para salir campeón el primer objetivo es ese".

Alberto Gamero hace cuentas y el equipo caleño está cerca a los líderes: “se lo he dicho a mi equipo, se lo he dicho a los muchachos, desafortunadamente se está en una posición incómoda en ese descenso, pero aquí no vine a pelear descenso, yo vine a entrar a cuadrangulares, uno se enfoca una en eso, los equipos que entran en los cuadrangulares, normalmente, es muy difícil que tengan problemas con el descenso, entonces aquí nosotros estamos enfocados en cuadrangulares, estamos a cuatro puntos del primero, del segundo, a dos puntos del tercero”.

Alberto Gamero responde por el descenso: "La aspiración de nosotros es velar por entrar a cuadrangulares, estar entre los 8"

El profesor Alberto Gamero se mantiene en el cargo: “Estamos ahí pegados a la tabla. La aspiración de nosotros es velar por entrar a cuadrangulares, estar entre los 8, creo que vamos poco a poco, y hay partidos que se nos ha escapado”.

Lea también Idilio de Lucho Díaz en el Bayern: los elogios a Kane y Olise no se hicieron esperar

Finalmente en la entrevista el técnico de 62 años concluyó diciendo, que mientras el equipo tenga esperanza de meterse a las finales, hay oportunidad de pelear: “Aquí la idea y el propósito y la mentalidad que hacemos, el primer objetivo, siempre uno habla de eso, para ser campeón, hay que cumplir objetivos, el primer objetivo para poder llegar allá es entrar entre los hoy y ese es el primer objetivo, estará entre los ocho y vamos a lucharlo”.