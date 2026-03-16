Leonel Álvarez ya tendría el reemplazo de Aldair Quintana en Bucaramanga

La salida de Aldair Quintana generó sorpresa. Durante las últimas semanas, Leonel Álvarez tendría algunos problemas en el Atlético Bucaramanga tras la sorpresiva salida del arquero, quien llamó la atención de Independiente de Valle (Ecuador) y se llevó al antioqueño.

Sin ninguna duda, la salida del antioqueño generó sorpresa en el cuerpo técnico del cuadro leopardo, que a pesar de darle la confianza al arquero suplente ya tendría en la mira el posible reemplazo de Quintana para la siguiente temporada, poniendo a trabajar a la dirigencia del Bucaramanga.

Bucaramanga estaría interesado en Alejandro Rodríguez

Según dio a conocer Alfonso Morales, periodista deportivo de la ciudad de Cali, el cuerpo técnico del Atlético Bucaramanga estaría muy interesado en tener dentro de su plantilla a Alejandro Rodríguez, arquero del Deportivo Cali y que también estuvo en el radar del cuadro ecuatoriano.

“Alejandro Rodríguez estuvo en la baraja de Independiente del Valle para la posición de Arquero, Aldair Quintana y el arquero hoy de Cali estuvieron en la decisión final, por características puntuales y por costos, el ex guardameta de Bucaramanga gana la partida, Leonel Álvarez también está interesado que Alejandro vaya en el segundo semestre al equipo leopardo”, aseguró el periodista.

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Cabe mencionar que Independiente del Valle pagó la clausula de rescisión por Aldair Quintana, por lo que el Atlético Bucaramanga no tuvo oportunidad de retener al guardameta, quien estaría seriamente interesado en tener una oportunidad en el fútbol del exterior.

Alejandro Rodríguez buscaría su salida del Deportivo Cali

Aunque parece extraño, Alejando Rodríguez buscaría nuevos horizontes para la próxima temporada, teniendo en cuenta la poca continuidad que ha tenido en el equipo azucarero, quien contrato a Pedro Gallese como su arquero titular y que ha sido el encargado de ser el guardián del cuadro caleño.

Vale recordar que a principio a temporada, Alejandro Rdríguez estuvo muy cerca de llegar al Deportivo Pereira. Sin embargo, algunos problemas del equipo matecaña hizo que el Cali desistiera del préstamo y prefirió retenerlo en su plantilla a pesar de no ser el arquero titular.