Atlético Bucaramanga igualó 0-0 frente a Internacional de Bogotá en un duelo disputado por la fecha 11 de la Liga BetPlay, resultado que permitió al conjunto santandereano mantener su condición de único equipo invicto en el campeonato 2026.

Con un partido menos Bucaramanga lleva cuatro victorias y seis empates

El partido tuvo opciones para ambos lados, aunque la falta de eficacia evitó que el marcador se moviera. Bucaramanga generó peligro con remates de cabeza del delantero Luciano Pons y del defensor José García, mientras que el arquero del Inter, Wuilker Fariñez, fue figura al contener varias llegadas del equipo visitante.

El conjunto capitalino también tuvo oportunidades. Al minuto 78, el uruguayo Fabricio Sanguinetti anotó tras un pase filtrado de Johan Caballero, pero el tanto fue anulado por fuera de juego tras la revisión del VAR.

En los instantes finales, el Inter volvió a acercarse con un cabezazo de Juan Valencia tras un centro de Ian Poveda, aunque el balón pasó muy cerca del arco. El compromiso fue dirigido por el árbitro Wilmar Roldán, quien decretó el final de un encuentro muy disputado.

Calendario del Bucaramanga: "lo que se viene es una seguidilla de partidos compleja"

Tras el empate, el técnico Leonel Álvarez destacó el rendimiento de su equipo y valoró mantenerse sin derrotas en el torneo: "Nosotros veníamos acá con la intención de presionar y buscar desde luego con nuestras herramientas cómo desequilibrar y qué tenemos muchas, ¿no? Nos sigue faltando un poquitico de paciencia, no acelerarnos tanto en el último tercio".

Con este resultado, Bucaramanga llegó a 18 puntos y continúa en la pelea por los primeros lugares: "Generar más secuencias de paz, alargar más la secuencia de paz. porque acá no es fácil jugar a las dos de la tarde. Ni para nosotros ni para ellos, porque pareciéramos que nosotros éramos los locales. A ellos les cuesta, es un equipo joven".

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Leonel Álvarez exalta su proyecto al mando del equipo, los locales alcanzaron 20 unidades y cayeron al cuarto puesto de la tabla: "Todo esto me da mucha alegría, porque ya hay un respeto enorme por Bucaramanga y más cuando ellos colocan condiciones no solamente individualmente y no colectivamente".

El calendario es exigente, y los preguntaron por el tema al DT del Bucaramanga, y Leonel respondió que los demás equipos también se tendrán que preocupar por enfrentar a los leopardos: "Entonces yo creo que hay cosas muy buenas para rescatar, otras que hay que mejorar indudablemente y nos vamos a ocupar de esto porque lo que se viene es una seguidilla de partidos compleja y cada partido para nosotros trae su afán y cada partido queremos sumar porque para podernos acercar a esa clasificación".