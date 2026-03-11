Leonel reconoce cambio en los planes del Bucaramanga por amenazas de muerte

En rueda de prensa Leonel Álvarez habló de la dura situación que vive el equipo por cuenta de amenazas y críticas por cuenta de la eliminación del Bucaramanga contra América en la Copa Sudamericana. Tras ganar contra Pereira, el DT reveló lo que vive el plantel por dicha situación.

Técnico del Bucaramanga por amenazas de muerte: "Ya se hizo la denuncia penal. Es lamentable"

Aldair Gutiérrez jugador de Atlético Bucaramanga, en su cuenta de Instagram, reveló las amenazas que su familia ha recibido en las últimas horas luego de la expulsión ante América y emitió un comunicado.

Fiscalía y Policía tomaron medidas para proteger a la familia del jugador, el general William Quintero, comandante de la Policía Metropolitana de Bucaramanga: “Ya se hizo la denuncia penal. Es lamentable que en un encuentro deportivo se presenten estas amenazas. Se tomaron medidas preventivas, se realizarán visitas periódicas a su residencia y vamos a acompañarlo para que no tenga dificultades en su labor deportiva”, declaró.

Aldair a través de un comunicado dio a conocer las denuncias y manifestó que solo es un futbolista y lamentó la salida del campeonato, pero que las intimidaciones de odio le han dolido mucho y han afectado si integridad y la de su familia.

Leonel Álvarez, sobre las amenazas a Aldair Gutiérrez: "hoy tomamos la decisión que no nos acompañara"

Tras esta dolorosa situación por cuenta de la eliminación del torneo internacional, aseguró: “lo de Aldair en la interna nosotros hablábamos y tiene el respaldo del cuerpo técnico y de los directivos que se han puesto al frente de esta situación con Gallardía, como debe de ser, tomando soluciones”.

La situación tiene conmocionado al vestuario del Atlético Bucaramanga: “Y le duele a uno, claro que nos duele. A todos los compañeros también estamos de la misma manera, todos somos uno. Y nos duele porque es un partido de fútbol más. Pero ya cuando se te meten con la familia, es un dolor y hemos hablado en interna”.

El técnico reconoció en rueda de prensa tras la victoria contra Pereira 3-0: “yo hablé, especialmente con Aldair, y le dije que no se puede juzgar al resto de la hinchada, porque después hay una hinchada maravillosa”.

Álvarez prosiguió sobre las graves denuncias: “Hay dos, tres desadaptados y por tres desadaptados, nosotros no podemos dejarnos quitar la imagen tan bonita de una hinchada que acompaña en todos lados y que se hace presente aquí y es un apoyo constante”.

Por último, el técnico aseguró: “Él tiene el respaldo de nosotros, hoy tomamos la decisión que no nos acompañara, porque es bueno que él se sienta también arropado con su familia. Pero créame que nos ha dolido mucho esta situación, pero no juzgamos al resto de esta hinchada que te merecen cosas buenas”.