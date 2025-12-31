Alejandro Rodríguez saldría del Cali a otro club de la Liga BetPlay

El arquero Alejandro Rodríguez estaría próximo a salir de Deportivo Cali de cara a la temporada 2026, en medio de cambios importantes en la estructura deportiva del club azucarero.

El guardameta panameño, quien cumplirá 25 años en enero, ya habría sido notificado de que no será el arquero titular el próximo año, tras la confirmada llegada del experimentado Pedro Gallese.

Ante este panorama, desde la interna del Deportivo Cali se le estaría buscando equipo a Rodríguez, con el objetivo de que pueda tener continuidad y protagonismo en otro proyecto deportivo.

¿Cuál será el nuevo equipo de Alejandro Rodríguez tras salir del Cali?

Según informó el periodista Carlos Arturo ‘Petiso’ Arango, los dos clubes que aparecen como principales interesados en el arquero son Deportivo Pereira y Águilas Doradas.

Rodríguez regresó al Cali en 2023 y, desde entonces, fue considerado por varios analistas como uno de los mejores porteros del fútbol colombiano en las últimas temporadas, aunque parte de la hinchada no comparte plenamente ese rótulo.

A lo largo de su carrera en Colombia, el panameño también defendió los arcos de Real Cartagena y Orsomarso, y en su etapa juvenil realizó una pasantía en River Plate de Argentina.

El interés del Deportivo Pereira toma fuerza si se tiene en cuenta que el equipo matecaña sufrió recientemente la baja de Salvador Ichazo, por lo que la llegada de Rodríguez podría cubrir una necesidad clave en la plantilla.

Lea también Equipo de la Liga BetPlay cambiará de ciudad en 2026-I y jugará en Medellín

Eso sí, para concretar su arribo al Pereira, sería fundamental garantizarle estabilidad económica, un aspecto que suele ser determinante en este tipo de negociaciones.

Balance de Alejandro Rodríguez como portero del Cali

Durante la temporada 2025, Alejandro Rodríguez disputó 44 partidos con Deportivo Cali, consolidándose como titular y siendo una de las piezas más constantes del equipo verdiblanco.