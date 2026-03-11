Problemas en la interna de Junior tras la declaración de Chará contra Jermein Peña

Atlético Nacional retomó el camino de la victoria en la Liga Betplay y junto con ello le ha dado un respiro a Diego Arias en el cargo de director técnico. Mientras que el camino de Alfredo Arias y Junior de Barranquilla va de mal en peor, en especial tras haber recibido cuatro goles en casa frente al 'verde paisa'.

Junior ha tenido un arranque bastante irregular en el torneo local, en donde a duras penas se encuentran dentro de los ocho mejores equipos de la competencia, pero el panorama es preocupante, en especial tras haber sido goleados por Nacional en el duelo en donde Jermein Peña fue uno de los principales protagonistas tras haber salido expulsado y por lo que Yimmi Chará le dejó un contundente mensaje.

Lea también El jugador de la Liga BetPlay que Pinto pidió para la Selección Colombia

Chará se fue en contra de Jermein Peña tras caer ante Nacional

El duelo entre Junior y Atlético Nacional dejó una clara demostración de superioridad del conjunto antioqueño, que se impuso con contundencia 4-0 en el estadio Romelio Martínez de Barranquilla, en partido correspondiente a la Liga BetPlay 2026. El equipo visitante mostró eficacia en ataque y solidez defensiva para sumar tres puntos importantes en la lucha por el liderato del campeonato.

Sin embargo, esta situación no se hubiera podido llegar a dar si Jermein Peña no hubiera salido expulsado a tan solo 20 minutos de que se hubiera dado el pitazo inicial por parte del juez central.

Junior intentó mantener el cero en el marcador, pero también aprovechar las situaciones de ataque. Aunque lamentablemente el hombre menos les terminó pasando factura en el final del primer tiempo cuando llegó la primera anotación que luego desencadenó la goleada.

El 'tiburón' salió claramente golpeado, pero uno de los principales afectados fue Yimmi Chará, el capitán del equipo que al finalizar del partido le dejó un tajante mensaje a Jermein Peña por su actitud y las reiteradas ocasiones en las que ha salido expulsado.

“A Jermein hay que ayudarle a corregir ese tipo de situaciones. No es la primera vez que pasa, está también en él cambiar esas actitudes”.

En otras noticias: "NADIE PUEDE JUGAR TAN BIEN COMO CUANDO NACIONAL JUEGA BIEN"

Esta sería la sanción de Jermein Peña tras la expulsión en Junior

Al ver la tarjeta roja de manera directa, Jermein Zidane Peña deberá cumplir con una sanción automática de dos fechas.

Y es que el Código Disciplinario Único estima que un jugador podría recibir una suspensión de "una (1) a tres (3) fechas y multa de seis (6) a doce (12) salarios mínimos diarios legales vigentes al momento de la infracción por ser culpable de juego brusco grave (especialmente mediante el empleo desmesurado de la fuerza o juego brutal o violento en disputa del balón)".