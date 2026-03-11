El defensa central Jermein Zidane Peña fue uno de los protagonistas de la derrota que sufrió Junior de Barranquilla ante Atlético Nacional en partido que estaba aplazado por la fecha 3 de la Liga BetPlay.

Peña, que fue titular, dejó al conjunto 'rojiblanco' con un jugador menos al ser expulsado en el minuto 20 del primer tiempo, luego de cometer una fuerte infracción sobre el mediocampista 'verdolaga' Juan Manuel Rengifo.

En un intento por disputar el balón, el zaguero no controló su fuerte y terminó golpeando con su codo derecho la parte trasera de la cabeza de Rengifo.

Ante esta situación, el árbitro central fue avisado por el VAR de que la acción merecía una sanción mayor a una tarjeta amarilla. Luego de revisar la repetición, el central Carlos Betancur le mostró la tarjeta roja a Jermein Zidane Peña.

La sanción que recibiría Jermein Zidane Peña

Al ver la tarjeta roja de manera directa, Jermein Zidane Peña deberá cumplir con una sanción automática de dos fechas.

Sin embargo, en caso de ser reportado por el árbitro central, el castigo a Peña podría ser mayor ante la gravedad de la acción.

Y es que el Código Disciplinario Único estima que un jugador podría recibir una suspensión de "una (1) a tres (3) fechas y multa de seis (6) a doce (12) salarios mínimos diarios legales vigentes al momento de la infracción por ser culpable de juego brusco grave (especialmente mediante el empleo desmesurado de la fuerza o juego brutal o violento en disputa del balón)".

Adicionalmente, el Código Disciplinario Único establece que un futbolista podría ser suspendido entre "dos (2) a cuatro (4) fechas y multa de trece (13) a veinte (20) salarios mínimos diarios legales vigentes al momento de la infracción por ser culpable de conducta violenta contra los jugadores rivales u otras personas que no sean oficiales de partido".

Se espera que en la próxima resolución del campeonato colombiano se dé a conocer el castigo a Peña.