Este jugador saldría de Millonarios, pero seguiría en Bogotá: ¿Cambio de bando?

La Liga BetPlay está en su recta final, con la disputa de las semifinales del campeonato. Junior de Barranquilla vs. Santa Fe y Atlético Nacional vs. Deportes Tolima se juegan todo, por el paso a la disputa del primer título liguero del 2026. Mientras se define el primer semestre de la liga, los equipos que ya no están en competición se alistan con el tema refuerzos, además, de empezar a sonar algunos nombres entre los que siguen en la disputa.

Uno de los clubes eliminados es Millonarios. Pese a que tiene competición en Copa Sudamericana y está a la espera de definir si clasifica a octavos de final de la competición, sumándole su participación en Copa BetPlay, los directivos trabajan en el tema refuerzos para el segundo semestre.

Dentro del trabajo de la dirección deportiva, está no solo el tema de las llegadas, sino de los jugadores a quienes no se les renovará contrato o buscará salida del equipo. Ese es el caso de Alex Stik Castro, quien llegó hace un año procedente del Deportes Tolima, sin mayor relevancia en el esquema de Millonarios.

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Recientemente volvió a tener acción en el elenco de Fabián Bustos, pero, la decisión estaría tomada: no continuaría en Millonarios. Sin embargo, su destino estaría en Bogotá, cambiando el azul por el rojo.

Alex Castro interesaría a Independiente Santa Fe

Independiente Santa Fe tendrá su partido de vuelta vs. Junior de Barranquilla, por las semifinales de la Liga BetPlay. Además, está definiendo su lugar en Copa Libertadores, pues en la última jornada de la fase de grupos visitará a Peñarol, soñando con clasificar a los octavos de final.

Mientras tanto, se dio a conocer la posibilidad que Alex Castro pasara a las toldas de Independiente Santa Fe, una vez se concrete su salida de Millonarios. De acuerdo con información de Guillermo Arango, al cuadro rojo le interesaría el extremo, quien no ha tenido mucha relevancia en el embajador y no sería tenido en cuenta por Fabián Bustos.

Los números de Alex Castro con Millonarios

Alex Castro ha jugado 20 partidos con Millonarios, aportando un gol y una asistencia.