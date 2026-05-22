Millonarios confirmó su primera baja para el segundo semestre del 2026

La barrida en Millonarios comenzó. A pesar de que el cuadro embajador sigue en competencia, ya se conocen las primeras bajas de los azules para el segundo semestre, el cual será un gran reto para la junta directiva y Fabián Bustos, quien tendrá la oportunidad de armar su equipo.

Desde hace algunas semanas se comenzó a rumorar que Millonarios estaría próximo a realizar una transferencia importante al fútbol europeo, la cual dejaría muy buenas condiciones económicas al club, lo que ayudará a liberar cupos para lo que será el torneo finalización 2026.

Millonarios oficializa la salida de Beckham David Castro

Por medio de un comunicado, Millonarios confirmó que el Beckham David Castro es nuevo jugador del FC Lugano de Suiza, dejando un saldo de 21 goles con la camiseta azul en 103 apariciones, además de lograr el título del 2023 I y la Superliga del 2024 contra el Junior de Barranquilla.

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“Millonarios FC informa que el jugador Beckham David, quien llegó a nuestro Fútbol Base en 2020 y se destacó prontamente, dando el salto al equipo profesional en 2023, fue transferido al FC Lugano de Suiza y continuará su carrera en fútbol exterior. Beckham se formó en la institución, destacándose por su perseverancia y crecimiento constante, lo que le permitió debutar en el primer equipo bajo la dirección del profesor Alberto Gamero, iniciando así su camino en el fútbol profesional”, aseguró el club.

Aunque todavía no se conoce la cifra económica, todo parece indicar que el joven delantero fue vendido por una cifra cercana a un millón de dólares. Lo que es un negocio redondo para los azules, quienes ya comienzan a mirar los próximos jugadores que podrían salir del club.

¿Quiénes podrían salir de Millonarios?

Cabe mencionar que Beckham David Castro es la primera salida de varias que se vienen en Millonarios, pues se espera que entre cuatro y cinco jugadores salgan de la institución. Jorge Cabeza Hurtado, Alex Castro, Guillermo De Amores, Dewar Victoria, entre otros.