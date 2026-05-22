La incertidumbre sobre el futuro de Radamel Falcao García volvió a instalarse en el entorno de Millonarios. En medio de su proceso de recuperación tras la fractura facial sufrida en el clásico contra el América, una versión aparece sobre un posible retiro del delantero.

Falcao regresaría a las canchas este sábado contra Boyacá Chicó

Falcao se recupera físicamente, el atacante samario ya volvió a entrenarse con el grupo dirigido por Fabián Bustos, luego de superar la fractura en el arco cigomático que sufrió durante el clásico frente al América de Cali.

Millonarios confirmó el regreso del delantero a las prácticas mediante imágenes y un comunicado oficial, lo que abrió la posibilidad de que vuelva a ser convocado para el compromiso frente a Boyacá Chicó este sábado 23 de mayo.

Tras un mes de rehabilitación, el experimentado goleador reaparece en un momento decisivo para el conjunto ‘embajador’, que continúa compitiendo en la Copa BetPlay y la Copa Sudamericana. Más allá de su aporte futbolístico, la presencia de Falcao representa un impulso anímico para una plantilla que busca protagonismo en el cierre del semestre.

¿Millonarios prepara despedida para Falcao? Esto se sabe sobre el retiro

El tema de su retiro tomó fuerza luego de las declaraciones del periodista y referente de opinión deportiva Carlos Antonio Vélez, quien aseguró que el club bogotano estaría preparando un homenaje especial para el máximo goleador histórico de la Selección Colombia. Sin embargo, el reconocimiento no sería únicamente por su paso por Millonarios.

“Me contaron que Millonarios le está preparando una despedida a Falcao. Pero al parecer no es de Millonarios, sino de su carrera futbolística”, afirmó Vélez en su espacio de análisis en Palabras Mayores. Además, agregó que el homenaje tendría dimensiones importantes: “Tendría que ser una cosa majestuosa. Vamos a ver qué preparan. Y no tengo claro cuándo es. Me dijeron, pareciera que la están preparando”.

Aunque hasta ahora no existe un anuncio oficial ni del jugador ni del club, las declaraciones alimentaron las especulaciones sobre un eventual adiós del ‘Tigre’, quien llegó a Millonarios como uno de los fichajes más importantes en la historia reciente del fútbol colombiano; además de querer hacer parte de la convocatoria al Mundial, el tigre ya sin opciones al no aparecer en la lista de 55.