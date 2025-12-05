Alex Escobar tras la eliminación del América: “Duele por cómo se perdió”

El asistente técnico lamentó la desconcentración final que dejó al equipo sin opciones de jugar la final.

América de Cali se despidió de la Liga BetPlay con tristeza. La derrota 2-1 frente a Junior en el Metropolitano de Barranquilla sentenció su eliminación de los cuadrangulares semifinales y apagó el sueño de una final que parecía posible hasta los últimos minutos.

Tras el encuentro, Alex Escobar, asistente técnico que estuvo al mando en la cancha, analizó la caída y el golpe emocional que dejó el resultado.

“Fuimos superiores, pero esto no es de méritos”

Escobar destacó que el equipo había hecho un esfuerzo enorme para llegar con vida hasta la quinta fecha del grupo A, y que durante gran parte del partido en Barranquilla lograron cumplir el plan de juego.

“Realmente es complicado y difícil porque el equipo venía haciendo un buen trabajo. Desde que salió a la cancha tenía el objetivo de jugar bien y ganar. Fuimos superiores con un buen funcionamiento y plan”, aseguró.

Sin embargo, la recta final del partido cambió todo.

“Duele por cómo se perdió. Esto no es de mérito, es de acción, y es una lástima que después de ese gran esfuerzo, hemos perdido un partido en los últimos 15 minutos”, lamentó, haciendo referencia a la desconcentración que permitió la remontada del Junior.





“Tenemos que estar concentrados hasta el final”

Para Escobar, los goles recibidos fueron un reflejo de los momentos que vivió el América el torneo:

“El equipo estaba haciendo un buen trabajo y lastimosamente cuando las situaciones son adversas le pega a Tilman y se le mete a Soto. Tenemos que estar hasta el final concentrados”, apuntó.

A pesar del golpe, el asistente técnico elogió la reacción del grupo desde la llegada de David González y la forma en que el plantel compitió para llegar a los cuadrangulares tras una fase regular difícil.

A cerrar como equipo grande

Con la eliminación confirmada, América afrontará la última fecha únicamente con el objetivo de terminar el calendario… pero con la obligación de ganar.

“Tenemos que afrontar ese partido como si fuera el último de nuestras vidas. América tiene que salir como equipo grande a ganarle a Nacional. Hay que tener el carácter para ganar”, afirmó.

El equipo escarlata recibirá a Atlético Nacional para cerrar su participación en el semestre con la misión de dejar una mejor imagen y arruinarle la fiesta al rival.

El dolor es profundo, pero el mensaje fue muy claro, América quiere terminar la temporada compitiendo como lo exige su historia.