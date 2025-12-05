Nuevo eliminado en cuadrangulares: Junior sueña y acabó con la ilusión escarlata

En el Grupo B de los cuadrangulares semifinales de la Liga BetPlay se definió con la clasificación de manera prematura por parte del Deportes Tolima que superó en puntos al Atlético Bucaramanga y cuenta con el punto invisible en caso de igualaren puntos para estar en la definición del título esperando rival que podría llegar por los lados de Junior de Barranquilla o de Atlético Nacional.

Vea también: Tulio Gómez reveló sorpresas en América: “Un equipo en otra liga”

Medellín fue el primer eliminado del Grupo A con apenas dos puntos, producto de dos empates. No pudieron traducir la superioridad de toda la fase regular en los cuadrangulares y el sueño ‘Poderoso’ terminó de manera apresurada. América debía triunfar en el Estadio Metropolitano de Barranquilla, y, aunque rompió el marcador primero, no pudo manejarlo.

POCAS OPORTUNIDADES Y UN EMPATE QUE PERSISTIÓ

Durante la primera etapa del juego entre el Junior y el América con un Estadio Metropolitano a reventar como ha sido la costumbre en estas fases finales, los dos clubes no se hicieron daño. En los primeros dos minutos, los locales atacaron por la banda derecha con el protagonismo de José Enamorado que envió un centro y nadie pudo capitalizar.

América tocó la puerta del Junior con una acción clara que iba a terminar en el primer tanto de la noche. Fue un disparo de cabeza que no pudo encontrar otro rematador en el segundo palo después de un tiro libre que puso en problemas al equipo local.

Le puede interesar: Primer equipo eliminado del cuadrangular A; Nacional y Medellín se sacarón chispas

José Enamorado era el más punzante del juego con una llegada al área por un error de la zaga defensiva del América que no pudo despejar un balón. Solo frente a Jorge Soto, el extremo desperdició la chance definiendo con un remate cruzado sin dirección.

Antes de que acabara el primer tiempo, la chance fue para el América con un disparo buscando el segundo palo de Jan Lucumí que pasó apenas por un lado del arco custodiado por Mauro Silveira. Todo quedaba para definirse en el segundo tiempo.

VICTORIA AGÓNICA DE JUNIOR QUE ILUSIONA PARA LA FINAL

En el segundo tiempo todo cambió. Junior ni tuvo respuesta en los primeros minutos y le dio la pelota a un América que aprovechó errores del elenco local. Acciones repetidas en las que Yojan Garcés, Jan Lucumí y Tillman Palacios pudieron romper los ceros, pero Mauro Silveira y la puntería no estaba del lado de los escarlatas.

Justamente, sobre los 68 minutos, en un error en salida del Junior, Josen Escobar sacó un remate que se desvió ligeramente en Didier Moreno y fue imposible para la reacción de un Mauro Silveira que sufrió una anotación en contra.

Con la victoria parcial del América todo se emparejaba con Junior, Nacional y América peleando por la clasificación. No obstante, la alegría duró poco por una falta contra Guillermo Paiva que permitió que Jermein Zidane Peña convirtiera con un riendazo imposible para Jorge Soto.

Lea también: Camilo Vargas definió su futuro: firmó contrato por tres años con un club

Cuando todo parecía que terminaba en empate que dejaba a los dos clubes peleando por la clasificación, todo se derrumbó para las ilusiones de América. Un balón dividido que intentó rematar Didier Moreno rebotó en un contrario, y, desde el suelo definió para poner el segundo.

América quedó eliminado y Junior tendrá que dar un golpe en la competencia en la fecha 6 cuando enfrenten al Medellín. Si suman un punto, podrían sellar el paso a la final sin depender de lo que pase entre Nacional y América. Si ganan también les servirá y si pierden, deberán esperar el resultado de los escarlatas con verdolagas por la diferencia de gol.