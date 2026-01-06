Alexis Henríquez aceptó propuesta y llegará a importante club de Liga BetPlay

En este mercado de fichajes no solo se mueven los futbolistas, pues los entrenadores también suelen cambiar de equipos ante un posible cierre de ciclo o la llegada de mejores oportunidades para sus carreras, tal y como pasará con Alexis Henríquez.

El exdefensor colombiano de 42 años, reconocido por ser doble campeón de la Copa Libertadores de América (primero con el Once Caldas en 2004 y luego con Atlético Nacionalen 2016), dejará su puesto como entrenador del equipo Sub-20 de Once Caldas para hacer parte del cuerpo técnico de otro club de la Liga BetPlay.

Alexis Henríquez tiene nuevo equipo en la Liga BetPlay

De acuerdo con información del diario La Patria de Manizales, el exjugador samario llegará al Deportes Tolima en este inicio de 2026 para acompañar el trabajo del cuerpo técnico encabezado por Lucas González, entrenador con el que antes había coincidido en otros clubes (Águilas, América y Central Córdoba de Argentina).

"Se me presentó una oportunidad profesional que podría potenciar mi crecimiento personal y profesional a través del aprendizaje y el desarrollo de nuevos conocimientos", dijo Alexis Henríquez al diario.

Henríquez y un breve paso por Once Caldas

El exdefensor colombiano llegó al equipo ‘blanco de Manizales’ el pasado 2 de febrero para asumir la dirección de las categorías menores del club en reemplazo de otro histórico de la institución como Elkin Soto.

Henríquez quiere seguir creciendo como entrenador y ve en el Tolima una gran posibilidad para hacerlo, un club que recordemos tendrá participación en la fase previa de la Copa Libertadores 2026, acompañado deun entrenador joven como Lucas González, que goza de una alta proyección hacia el futuro y que ha demostrado que confía en las capacidades de Alexis, pues siempre ha querido tenerlo presente en sus proyectos deportivos.