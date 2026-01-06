Uno de los equipos argentinos que está llamado a reivindicarse en este 2026 es el conjunto de River Plate, que bajo las órdenes de Marcelo Gallardo tuvo una floja temporada el año pasado y despertó múltiples críticas al quedar eliminado en diferentes competencias que lo obligaban a pelear instancias más definitivas.

El equipo ‘Millonario’ quiere renovar su nómina de jugadores en este mercado de fichajes y dentro de su radar aparecen varios futbolistas colombianos, entre ellos dos defensores cafeteros que incluso podrían participación con la selección cafetera en el Mundial 2026.

Willer Ditta, un deseo muy caro para River Plate

El periodista argentino Sebastián Srur estuvo en el programa ‘La FM Más Fútbol’ de RCN Radio y habló entre otras cosas del interés de River Plate por tener los servicios de estos dos defensores colombianos, sin embargo, uno lo descartó y el otro está casi caído.

Primero, el periodista mencionó que “hace tres semanas hubo un llamado a Cruz Azul para preguntar condiciones por Ditta y los números resultaron inaccesibles para River, el equipo argentino no va a pagar locuras, el equipo va a invertir máximo 22 millones en este mercado, dicho esto, lo de Willer Ditta era imposible", jugador que recordemos está tasado en 5.5 millones de euros según datos del portal Transfermarkt.

San Lorenzo también pide una millonada

Por otro lado, el caso de Jhohan Romaña no es muy diferente al de Willer Ditta (quien se ha destacado jugando en San Lorenzo y la prensa lo ha pedido para ser convocado a la Selección Colombia), pues ‘El Ciclón’ pide 5 millones por el defensor antioqueño, un valor lejano a los 2 millones que ofreció River Plate.

La fuente señala que no descarta del todo este fichaje para el conjunto ‘Millonario’, pues advierte que San Lorenzo vive momentos financieros muy complicados y necesita vender, “no ha logrado vender a jugadores buenos y necesita dinero, piden 5 millones por Romaña, pero no me animo a descartarlo para River”.