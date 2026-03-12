Alexis Henríquez sueña con dirigir a Nacional, pero le dejó mensaje a Diego Arias

Alexis Henríquez es uno de los exfutbolistas más recordados de Atlético Nacional, teniendo en cuenta los títulos ganados con el conjunto 'verdolaga', en dónde, además, fue capitán.

Actualmente, Henríquez está desarrollando su carrera como director técnico al ser un habitual ayudante de campo de Lucas González primero en Águilas Doradas, luego en Central Córdoba de Argentina y hoy en día en Deportes Tolima.

Lea también Revelan los dos técnicos argentinos que ofrecieron a Nacional

Alexis Henríquez habló de Atlético Nacional

A pesar de estar trabajando en otro club del Fútbol Profesional Colombiano, Alexis Henríquez reconoció el cariño que le tiene a Atlético Nacional y no ocultó su deseo de integrar en algún momento el cuerpo técnico del conjunto verdolaga.

Sin embargo, Henríquez manifestó su respaldo a Diego Arias, con quién compartió plantel.

"Es difícil hablar del tema de Atlético Nacional por el cariño que le tengo a Diego (Arias) y lo que vivimos juntos", aseguró Henríquez en diálogo con La Fm Más Fútbol.

El excapitán de Nacional agregó que el hecho de no clasificar a la fase de grupos de la Copa Sudamericana fue un duro golpe.

Lea también Millonarios lanzó duro ‘mensaje’ a Nacional previo al duelo por liga

"No clasificar a la Sudamericana es un golpe duro. Ojalá y Diego siga. Él sabe que lo quiero", afirmó.

Finalmente, Henríquez aseguró que su relación con Atlético Nacional está en buen momento.

"La relación mía con el club está bien. No he hecho nada mal. No sé que va a pasar con el club, no sé qué decisión se va a tomar, tengo entendido que Diego va a seguir, lo que deseo y sueño es que Diego siga. Sé que le están dando duro, no se lo merece, pero así es Nacional y tiene que hacer que ganen todo lo que venga", afirmó.