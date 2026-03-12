Millonarios lanzó duro ‘mensaje’ a Nacional previo al duelo por liga

Millonarios pasa por su mejor momento en los últimos 8 meses, el equipo azul de la capital del país logró clasificar a la fase de grupos de la Copa Sudamericana tras vencer 3-1 a Nacional en Medellín y, además, en la presente Liga BetPlay sumó su segundo triunfo consecutivo tras el 2-0 ante Cúcuta.

El conjunto dirigido por el técnico Fabián Bustos va por buen camino y los hinchas están ilusionados con esta nueva temporada, sabiendo que jugarán torneo internacional y que aspiran a pelear el título en la liga local tras el buen rendimiento demostrado en los últimos partidos.

El aviso de la hinchada de Millonarios a Nacional

Este fin de semana se desarrollará la fecha 11 de la presente Liga BetPlay y Millonarios tendrá que viajar a Tunja para enfrentar al Boyacá Chicó (sábado 14 de marzo a las 6:20 de la tarde), sin embargo, los hinchas ya palpitan lo que será el duelo contra Atlético Nacional del próximo martes en El Campín.

La expectativa del clásico es máxima y los hinchas azules quieren acompañar al equipo de manera masiva como ha sido costumbre en este semestre, tanto, que en apenas dos horas de abierta la boletería ya se agotaron todas las entradas y habrá lleno total en el estadio de Bogotá, donde recordemos no se permitirá ingreso de hinchada visitante por temas de seguridad, tal y como pasó en el duelo por Copa Sudamericana.

¿Cómo va Millonarios en la Liga BetPlay 2026-I?

Bajo el mando del técnico Fabián Bustos, equipo ‘albiazul’ registra en la liga local 4 victorias, 1 empate y 1 derrota, un buen rendimiento que lo ha venido acercando a los primeros puestos de la tabla, donde actualmente se ubica en la novena posición con 14 puntos.

