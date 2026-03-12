Revelan los dos técnicos argentinos que ofrecieron a Nacional

Atlético Nacional busca sacudirse tras la dolorosa eliminación ante Millonarios en la Copa Sudamericana 2026, el equipo verde de Antioquia recibió un fuerte golpe al no poder jugar competencias internacionales en este año, pero quiere reivindicarse en la liga local y viene de dos victorias consecutivas bajo el mismo mando del técnico Diego Arias.

Las directivas del equipo ‘verdolaga’ decidieron darle un espaldarazo el entrenador antioqueño pese a la dolorosa eliminación ante Millonarios y las fuertes críticas que llegaron, sin embargo, muchos se enteraron de la posibilidad de que Nacional empezara a buscar nuevo estratega, donde incluso se presentaron hojas de vida en la institución paisa.

Los dos técnicos argentinos que fueron ofrecidos a Nacional

De acuerdo con información del narrador deportivo, Eduardo Luis López, en el programa ‘La FM Más Fútbol’ de RCN Radio, Martín Palermo y Cristian Alberto ‘Kily’ González fueron ofrecidos para asumir el banquillo de Atlético Nacional tras el fuerte rumor de la salida de Diego Arias.

Unos nombres que de momento no están siendo considerados por las directivas de Atlético Nacional, que recordemos buscan tener un proyecto a largo plazo en el cargo de entrenador y cambiar la imagen de club que desecha técnicos cuando no se logran los objetivos.

La trayectoria de Palermo y ‘Kily’ González

Dos entrenadores argentinos que supieron vestir la camiseta de la selección ‘Albiceleste’ y que han dirigido clubes importantes en su país natal, recordando que Martín Palermo (52 años) dirige como entrenador desde la temporada 2012/2013 cuando Godoy Cruz le dio la bienvenida.

Palermo ha estado en el banquillo de clubes como Pachuca (México), Platense, Olimpia de Paraguay (donde fue campeón de liga local) y más recientemente en Fortaleza de Brasil, club que dirigió desde septiembre del año pasado y que dejó a inicios de este 2026.

Por otro lado, el ‘Kily’ González se desenvuelve como entrenador desde el 2020 cuando llegó a Rosario Central, estratega de 51 años que no ha sumado títulos en su carrera como DT y que ha tenido paso por Unión de Santa Fe y Platense, club que dejó en octubre del año pasado.

