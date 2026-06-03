Alfredo Arias, emotivo por la victoria de sus dirigidos: ‘Son corajudos’

Junior de Barranquilla dio un golpe categórico en la final de la Liga BetPlay. Victoria 3 a 0 vs. Atlético Nacional en el juego de ida, llevándose la ventaja para el duelo definitivo en el Atanasio Girardot.

Mucho se habló de lo que sería este partido, ante el potencial y rivalidad de ambas escuadras. Además, por la forma en que cada equipo llegó a la final de la Liga BetPlay. La labor de Atlético Nacional será la de buscar la remontada, algo que en los torneos cortos pocas veces se ha visto.

Alfredo Arias fue contundente con sus jugadores, yendo más allá de lo deportivo y exaltando sus ganas de ir al frente.

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El discurso emotivo de Alfredo Arias luego de la final vs. Atlético Nacional

El entrenador del Junior, Alfredo Arias, se refirió a la parte emocional de sus dirigidos “El coraje o tener valentía nunca viene de pensar en derrotas. Aunque usted la recuerda. El coraje y la valentía vienen del deseo de ganar, vienen en todo caso cuando hay una derrota de enfrentar la vida, como lo hacen muchos de los que vinieron. Saben que tienen el campeonato perdido en la vida, saben que tienen que levantarse, trabajar y apenas llegan a fin de mes. Se levantan por sus familias y ellos mismos. Eso es el coraje: enfrentarlo”.

Agregó “Mis jugadores son corajudos. Se levantan ante cualquier derrota. Difícil que perdamos dos partidos, estoy orgulloso de mis jugadores”.

Así vivió Alfredo Arias la final Junior vs. Atlético Nacional en la Liga BetPlay

El uruguayo complementó “Este rival ha sido el mejor a lo largo del semestre y hoy lo superamos. Es el primer tiempo de un partido de 180’, viene lo más difícil. Tenemos que abstraernos del triunfalismo, no nos podemos distraer, no nos sobra nada, no nos ha sobrado nada y así tenemos que llegar a Medellín”.

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Concluyó con “Hay que poner los pies sobre la tierra que todavía no ganamos nada, más que una mitad de algo. Que, así como nuestra gente empuja, nos lleva y nos ayuda allá es al revés. Enfrentamos una serie contra un equipo muy fuerte”.