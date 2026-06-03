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Junior de Barranquilla

Junior se ilusiona con el título de la Liga BetPlay: dato lo confirma

Junior sacó una ventaja de 3-0 en el partido de ida de la gran final de la Liga BeTPlay-I de 2026.
Daniel Zabala
Luis Fernando Muriel, figura de Junior en la Liga BetPlay.
Luis Fernando Muriel, figura de Junior en la Liga BetPlay. // Colprensa

Junior de Barranquilla dio el golpe en la final de ida de la Liga BetPlay-I de 2026 al golear en condición de local 3-0 a Atlético Nacional en partido que se llevó a cabo en el estadio Romelio Martínez de la capital del departamento del Atlántico..

El equipo 'rojiblanco' dominó a su rival desde el primer minuto y se impuso con las anotaciones de Bryan Castrillón y Luis Fernando Muriel, quien celebró en dos oportunidades.

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Junior se ilusiona con el título por su rendimiento como visitante

Ahora, Junior de Barranquilla tratará de asegurar el título de la Liga BetPlay del primer semestre de 2026 en condición de visita, ya que el partido de vuelta de la gran final está programado para este lunes 8 de junio en el estadio Atanasio Girardot de Medellín.

Los dirigidos por Alfredo Arias han despertado gran ilusión en poder defender la ventaja y alcanzar la estrella, teniendo en cuenta el rendimiento demostrado en condición de visita durante todo el semestre en la Liga BetPlay.

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Y es que de diez partidos jugados como visitante, Junior ha registrado seis victorias, dos empates y dos derrotas.

Los 'rojiblancos' superaron a Millonarios, Deportivo Pereira, Jaguares, Internacional de Bogotá, Águilas Doradas y Once Caldas en condición de visita, mientras que empataron con Cúcuta Deportivo y Santa Fe ( en la ida de las semifinales).

Junior solo ha perdido con Santa Fe (en la jornada regular de la Liga BetPlay) y con Medellín.

Finalmente, Junior nunca ha recibido más de dos goles en los partidos disputados como visitante en el actual certamen.

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Resultados de Junior como visitante en la Liga BetPlay-I de 2026:

Millonarios 1-2 Junior

Pereira 2-3 Junior

Santa Fe 2-1 Junior

Jaguares 0-2 Junior

Medellín 2-0 Junior

Internacional de Bogotá 0-1 Junior

Águilas Doradas 0-3 Junior

Cúcuta 1-1 Junior

Once Caldas 0-1 Junior

Santa Fe 1-1 Junior

En esta nota

Junior de Barranquilla Atlético Nacional Millonarios Independiente Medellín Luis Fernando Muriel Fútbol Colombiano