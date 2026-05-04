Alfredo Arias, DT de Junior, tomó decisión con Jermein Zidane Peña

Alfredo Arias, director técnico de Junior de Barranquilla, dio a conocer este domingo 3 de mayo la decisión que tomó con el defensor central Jermein Zidane Peña, después de haber sido expulsado en la derrota sufrida ante Sporting Cristal en la fecha 3 de la fase de grupos en la Copa Conmebol Libertadores.

Luego de superar a Deportivo Pasto en la jornada 19 de la fase todos contra todos de la Liga BetPlay, Arias explicó que entre sus próximos objetivos está corregir los errores de Jermein Peña, teniendo en cuenta que es un "capital del equipo".

"Es un muchacho joven, pero tomaremos las medidas para ayudarlo a corregir por que es un capital del equipo que tiene una capacidad enorme como jugador. Es un jugador de fútbol, no es un delincuente, es un jugador de fútbol que cometió un error adentro de la cancha de fútbol. No podemos crucificar a una persona por que lo expulsan dentro de la cancha", afirmó.

Jermein Zidane Peña fue baja Vs Pasto

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Este domingo, en el triunfo sobre Deportivo Pasto, Jermein Zidane Peña no hizo parte ni de la convocatoria del equipo 'rojiblanco'.

Teniendo en cuenta que Junior enfrentará el jueves a Cerro Porteño en condición de local en la fecha 4 de la Copa Conmebol Libertadores, se espera que Arias dé a conocer si lo tendrá en cuento o el zaguero seguirá apartado del plantel principal.