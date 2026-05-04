Logo Deportes RCN Vertical
Tablas de posiciones
Logo Deportes RCN Horizontal
Tablas de posiciones
Junior de Barranquilla

Alfredo Arias, DT de Junior, tomó decisión con Jermein Zidane Peña

El director técnico de Junior dio a conocer el plan que tiene con Jermein Zidane Peña de cara al futuro.
Daniel Zabala
Jermein Zidane Peña: primera medida que tomó el Junior tras la expulsión
Alfredo Arias y Jermein Zidane Peña en Junior de Barranquilla // AFP

Alfredo Arias, director técnico de Junior de Barranquilla, dio a conocer este domingo 3 de mayo la decisión que tomó con el defensor central Jermein Zidane Peña, después de haber sido expulsado en la derrota sufrida ante Sporting Cristal en la fecha 3 de la fase de grupos en la Copa Conmebol Libertadores.

Luego de superar a Deportivo Pasto en la jornada 19 de la fase todos contra todos de la Liga BetPlay, Arias explicó que entre sus próximos objetivos está corregir los errores de Jermein Peña, teniendo en cuenta que es un "capital del equipo".

En Junior advierten a Once Caldas:

Lea también

En Junior advierten a Once Caldas: "estamos bien y vamos por el objetivo"

"Es un muchacho joven, pero tomaremos las medidas para ayudarlo a corregir por que es un capital del equipo que tiene una capacidad enorme como jugador. Es un jugador de fútbol, no es un delincuente, es un jugador de fútbol que cometió un error adentro de la cancha de fútbol. No podemos crucificar a una persona por que lo expulsan dentro de la cancha", afirmó.

Jermein Zidane Peña fue baja Vs Pasto

Playoffs Liga BetPlay: así quedó el cuadro de competencia

Lea también

Playoffs Liga BetPlay: así quedó el cuadro de competencia

Este domingo, en el triunfo sobre Deportivo Pasto, Jermein Zidane Peña no hizo parte ni de la convocatoria del equipo 'rojiblanco'.

Teniendo en cuenta que Junior enfrentará el jueves a Cerro Porteño en condición de local en la fecha 4 de la Copa Conmebol Libertadores, se espera que Arias dé a conocer si lo tendrá en cuento o el zaguero seguirá apartado del plantel principal.

En esta nota

Junior de Barranquilla Copa Libertadores Fútbol Colombiano Deporte Colombiano