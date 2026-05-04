Playoffs Liga BetPlay: así quedó el cuadro de competencia

Se realizó este domingo 3 de mayo el sorteo de los playoffs de la Liga BetPlay-I de 2026. Atlético Nacional y Junior de Barranquilla, al terminar la fase todos contra todos en el primer y segundo lugar, respectivamente, fueron ubicados en las llaves A y D y además con la ventaja de cerrar sus enfrentamientos en condición de local.

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Cuadro competencia de los playoffs de la Liga BetPlay

Llave A

Internacional de Bogotá Vs Atlético Nacional

Llave B

Deportivo Pasto Vs Deportes Tolima

Llave C

América de Cali Vs Independiente Santa Fe

Llave D

Once Caldas Vs Junior

Así se jugarán las semifinales

Llave A Vs Llave B

Llave C Vs Llave D

Localía de los playoffs

En la primera ronda de los playoffs de la Liga BetPlay, Atlético Nacional, Junior, Santa Fe y Deportes Tolima cerrarán sus respectivas llaves en condición de local.