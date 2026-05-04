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Playoffs Liga BetPlay: así quedó el cuadro de competencia

Atlético Nacional y Junior de Barranquilla se quedaron con la ventaja al finalizar primero y segundo la fase todos contra todos.
Daniel Zabala
Trofeo y balón de la Liga Betplay
Trofeo y balón de la Liga Betplay // Dimayor

Se realizó este domingo 3 de mayo el sorteo de los playoffs de la Liga BetPlay-I de 2026. Atlético Nacional y Junior de Barranquilla, al terminar la fase todos contra todos en el primer y segundo lugar, respectivamente, fueron ubicados en las llaves A y D y además con la ventaja de cerrar sus enfrentamientos en condición de local.

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Cuadro competencia de los playoffs de la Liga BetPlay

Llave A

Internacional de Bogotá Vs Atlético Nacional

Llave B

Deportivo Pasto Vs Deportes Tolima

Llave C

América de Cali Vs Independiente Santa Fe

Llave D

Once Caldas Vs Junior

Así se jugarán las semifinales

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Llave A Vs Llave B

Llave C Vs Llave D

Localía de los playoffs

En la primera ronda de los playoffs de la Liga BetPlay, Atlético Nacional, Junior, Santa Fe y Deportes Tolima cerrarán sus respectivas llaves en condición de local.

En esta nota

Liga Betplay Atlético Nacional Junior de Barranquilla Deportivo Pasto Deportes Tolima América de Cali Independiente Santa Fe Femenino