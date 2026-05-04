Playoffs Liga BetPlay: así quedó el cuadro de competencia

Se realizó este domingo 3 de mayo el sorteo de los playoffs de la Liga BetPlay-I de 2026. Atlético Nacional y Junior de Barranquilla, al terminar la fase todos contra todos en el primer y segundo lugar, respectivamente, fueron ubicados en las llaves A y D y además con la ventaja de cerrar sus enfrentamientos en condición de local.
Cuadro competencia de los playoffs de la Liga BetPlay
Llave A
Internacional de Bogotá Vs Atlético Nacional
Llave B
Deportivo Pasto Vs Deportes Tolima
Llave C
América de Cali Vs Independiente Santa Fe
Llave D
Once Caldas Vs Junior
Así se jugarán las semifinales
Llave A Vs Llave B
Llave C Vs Llave D
Localía de los playoffs
En la primera ronda de los playoffs de la Liga BetPlay, Atlético Nacional, Junior, Santa Fe y Deportes Tolima cerrarán sus respectivas llaves en condición de local.