En Junior advierten a Once Caldas: "estamos bien y vamos por el objetivo"

Junior de Barranquilla logró la clasificación a los playoffs de la Liga BetPlay anticipadamente, pero además aseguró la ventaja deportiva al ubicarse en la segunda posición al término de la fase todos contra todos.

Después de realizarse el sorteo, se determinó que el conjunto 'rojiblanco' enfrentará en los playoffs a Once Caldas en serie de cuartos de final que comenzará en el estadio Palogrande de Manizales y se terminará en el estadio Romelio Martínez de Barranquilla.

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Alfredo Arias advirtió: "En Junior estamos bien"

En rueda de prensa posterior al triunfo sobre Deportivo Pasto, el director técnico Alfredo Arias aseguró que en Junior hay confianza y además se tiene en mente lograr el objetivo del título.

"Estamos bien, hicimos 35 puntos en 19 fecha, estamos bien. Están las cuatro patas de la mesa bien, estamos muy unidos, el cuerpo técnico, los jugadores, los directivos y la hinchada. Vamos por el objetivo, el objetivo de ganar esta liga y repetir el campeonato, tenemos fe en ello", dijo.

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Primero piensa en Cerro Porteño

A Alfredo Arias se le consultó sobre el enfrentamiento con Once Caldas, sin embargo el entrenador aseguró que primero piensa en el partido contra Cerro Porteño por la Copa Conmebol Libertadores.

"Primero tenemos que preparar y enfrentar a Cerro Porteño en la Copa Conmebol Libertadores. Es tan seguido todo", agregó.

¿Qué pasará con Jermein Zidane Peña?

Finalmente, Arias dio a conocer la decisión que tomó con el defensor central Jermein Zidane Peña.

"Es un muchacho joven, pero tomaremos las medidas para ayudarlo a corregir por que es un capital del equipo que tiene una capacidad enorme como jugador. Es un jugador de fútbol, no es un delincuente, es un jugador de fútbol que cometió un error adentro de la cancha de fútbol. No podemos crucificar a una persona por que lo expulsan dentro de la cancha", afirmó.