“Teo, Bacca y Muriel, sin ninguna duda que los voy a poner”: Arias, DT del Junior

Alfredo Arias tuvo un arranque complicado luego de conseguir el título de la Liga del año pasado, un triunfo en los cuatro primeros partidos del año y entre ellos perder la final de la Superliga contra Independiente Santa Fe. Contra Millonarios levantaron cabeza, el entrenador del Junior palpita días de trabajo luego del aplazamiento del partido contra Nacional.

El diario el Heraldo hizo una extensa entrevista donde le preguntó por todo al entrenador uruguayo, sobre el tiempo que tendrán de más por el aplazamiento con el equipo antioqueño el entrenador aseguró: “pensamos que iban a ser más días en principio, pero realmente es solo una semana de cinco días, porque al sexto hay que viajar y al séptimo ya es el partido, que es el próximo lunes, en Pereira”.

Será tiempo de descanso para el equipo barranquillero: “sí, es verdad que ahora es valiosa. No es para pensar que podemos hacer una mini pretemporada, eso es imposible. Hay gente que dice que vamos a hacerle mini pretemporada a tal jugador, son todos bolazos, mentiras. Si yo, por ejemplo, agarro a Muriel y lo exijo al máximo esta semana en lo físico capaz y no puede jugar el lunes o capaz y lo termino lesionando. Nosotros en estos días vamos a realizar los mismos entrenamientos, pero con más volumen y más intensidad”.

Muriel, Bacca y Teo juntos en Junior: "se están recuperando los tres, uno físicamente, el otro de una lesión"

El estratega tocó varios temas, la actitud del equipo, la victoria contra Millonarios, la ausencia de José Enamorado, y entre las preguntas que llamaron la atención se le preguntó por la posibilidad de alinear en un mismo equipo a Teófilo Gutiérrez, Carlos Bacca y Luis Fernando Muriel.

El estratega es bastante expresivo, y de la misma manera respondió sin titubear a la pregunta: “Y hay una gran posibilidad porque juegan en Junior. Están entrenando acá, se están recuperando los tres, uno físicamente, el otro de una lesión. Posibilidad hay. ¿Cómo voy a adivinar yo el futuro? Imagínate cómo. Por más que en el deseo mío también es el de verlos en cancha, yo tengo que ver también si están en su forma y si nos van a rendir para estar en la cancha”.

Alfredo Arias, DT del Junior: "no tenga ninguna duda que yo soy el primero en ponerlo a los tres"

Junior tiene grandes objetivos en este 2026, entre ellos la competencia en la Conmebol Libertadores: “El fútbol tiene esas cosas. Yo a veces me gusta ver un jugador y digo jugador bárbaro, cómo juega, pero también después a ver cuándo vamos a dar un ejemplo que no roce a lo local. Mi función, la de técnico, es decir bueno, nos dará para ganar. Si nos da para ganar, no tenga ninguna duda que yo soy el primero en ponerlo a los tres. Ahora, si yo veo que nos va a llevar más a perder, no”.

El estratega del Junior puntualizó: “Queremos ver a los mejores en cancha, pero los mejores tienen que estar en las condiciones adecuadas para que el equipo gane. Y ojalá que Teo, Bacca y Muriel estén bien para que yo los pueda poner. Sin ninguna duda que los voy a poner”.