Falcao reapareció y le puso la cara a los hinchas de Millonarios

Millonarios se prepara para volver a la acción en la Liga BetPlay y está obligado a reivindicarse con su hinchada tras el desastroso inicio de temporada en donde ya suman dos derrotas consecutivas frente a Atlético Bucaramanga y Junior de Barranquilla.

El equipo de Hernán Torres asumirá un nuevo reto en la competencia de apertura frente a Deportivo Pasto en condición de visitante, pero para este duelo contarán con un importante refuerzo como lo es R adamel Falcao, quien volverá a sumar minutos después de la suspensión de Dimayor y justo antes de ello aprovechó para enviarle un contundente mensaje a los hinchas que los fueron a acompañar.

Habló el capitán de Millonarios antes de enfrentar a Pasto

La obligación de Millonarios para el presente semestre de la Liga BetPlay es volver a quedar campeón tras una desastrosa campaña en 2025. Ahora con una idea nueva organizada desde cero por Hernán Torres y con fichajes de lujo como el de Rodrigo Ureña, Radamel Falcao y Rodrigo Contreras, empezar a causar presión en los rivales y motivar a los fanáticos que no han dejado de acompañarlos a pesar de los malos momentos.

El regreso del 'tigre' sin duda alguna fue el que más emocionó a los fanáticos del club y los del Fútbol Profesional Colombiano. El goleador histórico de la Selección Colombia llega nuevamente a portar la camiseta y cinta de capitán de Millonarios, lo que lo lleva a tomar la vocería de los jugadores y volver a afianzar la confianza con los hinchas.

Millonarios jugará en el Estadio La Libertad contra Deportivo Pasto en el marco de la fecha 3 y los seguidores del cuadro 'embajador' llegaron hasta las afueras del hotel de concentración para seguir demostrando su apoyo, pero también para escuchar las palabras de Falcao previo al compromiso.

¿Cómo le ha ido a Falcao con Millonarios?

Tras su llegada desde el fútbol de España jugando con Rayo Vallecano, el delantero de 39 años ha tenido la oportunidad de jugar 1.562 minutos, 29 partidos en los cuales se ha logrado reportar con 11 goles.