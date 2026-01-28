La decisión del Medellín con Alejandro Restrepo tras el empate con Tolima

El Estadio Atanasio Girardot fue el recinto deportivo donde se desarrollaron las acciones del partido que fue protagonizado por el Medellín y el Deportes Tolima, duelo correspondiente a la tercera fecha de la Liga BetPlay 2026-I.

El equipo dirigido por el técnico Alejandro Restrepo sigue sin poder celebrar victoria en esta competencia luego de dos derrotas consecutivas y ahora este empate a dos goles con el cuadro ‘pijao’, un partido donde el DIM no pudo imponerse en condición de local y ante un rival que se quedó con 9 hombres al minuto 58 tras las expulsiones de Elan Ricardo y Yhorman Hurtado (min. 35).

Lea también: Daniel Cataño se lesionó en su debut con Independiente Medellín

En otras noticias: así es la Academia AGA dónde Colombia concentrará para el Mundial 2026

¿Alejandro Restrepo ha pensado en renunciar a ser el técnico del DIM?

El entrenador antioqueño de 43 años, quien fue considerado por muchos como el mejor en su cargo durante el 2025 luego de alcanzar las finales de liga y Copa BetPlay, además de mostrar un juego atractivo con el Medellín, club con el que logró cupo a la fase previa de Copa Libertadores gracias a su segundo lugar en la última Tabla de Reclasificación.

Pues bien, ahora en este 2026 el técnico Restrepo no viene desarrollando una buena campaña y hay rumores de su posible salida del banquillo del cuadro ‘poderoso’, sin embargo, declaraciones del entrenador luego del empate con Tolima deja claro que las directivas no han tocado ese tema hasta el momento, así que este resultado ante el cuadro ‘pijao’ no representaría riesgo para el DT, quien recordemos en diciembre pasado extendió su vínculo con el DIM hasta 2027.

“Si pensara en renunciar ya lo hubiera hecho antes, hubo mucho dolor en las finales, pero a mí me fortalece el trabajo, la relación que tengo con el grupo, siempre ha habido una planificación, una comunicación con las directivas y el tema no se ha tocado”, aseguró Restrepo.

Lea también Medellín empató en el Atanasio ante un valiente Deportes Tolima

¿Cuándo vuelve a jugar el DIM por la Liga BetPlay?

Pese a que de momento hay confianza de las directivas con el trabajo de Alejandro Restrepo, cada partido puede ir cambiando esta consideración, así que el próximo compromiso del Medellín sigue siendo clave, duelo de alta expectativa frente a Millonarios en El Campín que se jugará el próximo domingo 1 de febrero.