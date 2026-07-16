Alfredo Arias habló de todo en Junior: fichajes, dos jugadores se van y objetivo en Liga y Copa

Junior de Barranquill a adelanta los trabajos de pretemporada pensando en el gran objetivo del segundo semestre de 2026, conseguir nuevamente el título de la Liga BetPlay y de esta manera celebrar el tricampeonato en el Fútbol Profesional Colombiano.

Este jueves 16 de julio, el director técnico Alfredo Arias habló en conferencia de prensa en la que explicó si espera sumar nuevos jugadores al plantel, también se refirió al fichaje de Pablo Ortiz y dejó claro su objetivo.

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¿Junior fichará más jugadores?

Alfredo Arias explicó que a diferencia de otros semestre, en esta oportunidad solo se ha ido un jugador que tenía en sus planes, se trata de Jhomier Guerrero, quien dejó el equipo 'rojiblanco' para ser nuevo elemento de Millonarios.

"A diferencia del semestre anterior, el único jugador que se está yendo, se va no por que nosotros quisiéramos, sino por deseo de jugador. El club no tuvo más remedio de hacerle las ofertas que le hizo para que se quedara, pero no las aceptó y tocó dejarlo ir", dijo.

"Nosotros hace 17 días estamos entrenando, somo el equipo bicampeón, prácticamente con el mismo grupo entrenando hace 17 días y no va a venir otro lateral, no tenemos presupuestado que venga otro lateral", agregó.

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¿Quién será el lateral de Junior?

Arias aclaró que no pidió la contratación de un lateral derecho y Junior contará con Daniel Socarras y Edwin Herrera en dicha posición.

"Tenemos un semestre entrenando a Socarras y tenemos a Herrera, creo que estamos cubiertos", dijo.

Dos jugadores saldrán de Junior

En este momento en el plantel tenemos 27 jugadores, tenemos una lista de 25 que nos limita por que vino Ortiz, contamos con Déiber y Francisco. Tenemos 27 jugadores entrenando y tenemos que tomar la decisión de dos jugadores que se van, yo ya hablé con ellos y ya lo sabe, no veo por dónde necesitemos más jugadores", explicó.

¿Por qué llegó Pablo Ortiz?

Finalmente, Alfredo Arias explicó que él dio el visto bueno para la incorporación del defensa central Pablo Ortiz.

"Nosotros decimos la posición en la que necesitamos y la gente que tiene preparada el club busca, me preguntan y se toma la decisión. Pablo Ortiz es un jugador que nos va a aportar mucho", afirmó.

"Ojalá que se adapte y desde el primer día sea el Pablo Ortiz que queremos, pero yo ya sé que todos necesitan una adaptación. No va a ser el que queremos en los primeros partidos, pero traigo un jugador con quilates", agregó.