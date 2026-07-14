Junior perjudicará a América contratando una de sus figuras

Junior de Barranquilla vuelve a dar de qué hablar, ya que a pocos días de comenzar con una nueva edición de la Liga Betplay, Alfredo Arias sigue pensando en los refuerzos que necesita para ir en busca del tricampeonato.

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El cuadro 'tiburón' es uno de los equipos que más se ha movido en el presente mercado de fichajes, tanto en salidas como en nuevas contrataciones y lo mejor de todo es que aún no acaba, ya que en los planes para reforzar la zona defensiva está la contratación de Mateo Castillo, joven estrella de América.

Junior demostró interés por figura de América

Junior de barranquilla está reestructurando su plantilla de jugadores para llevar a cabo una buena labor y cumplir el objetivo planteado, por lo que ya tendría concretadas renovaciones importantes como la de Teo Gutiérrez y de paso confirmó los fichajes de Pablo Ortiz y Francisco Fydriszewski.

Por otro lado, en cuanto a salidas, también habría varios nombres sonando, ya sea porque termina su contrato o porque necesitan liberar cupos para las nuevas contrataciones, tal como sería el caso de Jesús Rivas, quien podría ir a Nacional y por lo cual se están evaluando opciones en el mercado para esta posición.

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Entre los nombres que se encuentran en la carpeta de fichajes aparece una de las 'joyas' de América de Cali, Mateo Castillo, quien habría despertado el interés de Arias y las directivas.

Según se dio a conocer por parte del periodista, Quique Barona Arango, de Antena 2 de RCN Cali, Mateo Castillo sería una de las alternativas contempladas por Junior para reforzar el costado derecho, un duro golpe para la 'mechita'.

¿Cómo le ha ido a Mateo Castillo con América?

Mateo Castillo debutó como futbolista profesional en la segunda división del FPC con Real Cundinamarca en la temporada 2023 y arribó a la máxima categoría para jugar con América de Cali a inicios de 2025, habiendo jugado 57 partidos, más de 4.000 minutos dentro del campo de juego en los cuales se pudo reportar con 2 goles y 3 asistencias.

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Guillermo Paiva estaría próximo a jugar con Medellín

Se está hablando de la salida del atacante paraguayo, Guillermo Paiva, el jugador por el cual liberarían el cupo de extranjero para Fydriszewski. Además, tendría una difícil competencia con el 'polaco' por el puesto titular, por lo que la mejor decisión sería dejarlo ir y precisamente sería Independiente Medellín el que estaría interesado en contratarlo.