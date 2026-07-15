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Junior pone condiciones por Jesús David Rivas; Nacional y Millonarios atentos

Jesús David Rivas, importante en el reciente bicampeonato, ha despertado interés en otros clubes grandes de la Liga BetPlay.
Daniel Zabala
Junior pone condiciones para vender a Jesús David Rivas
Junior pone condiciones para vender a Jesús David Rivas // Colprensa

Junior de Barranquilla ha sido, nuevamente, protagonista del mercado de fichajes de cara a la actividad de la Liga BetPlay-II de 2026 y la Copa BetPlay, pero no solo por las incorporaciones de Francisco Fydriszewski y Pablo Ortiz, sino que por el interés que han despertado varios de sus jugadores en otros grandes clubes del Fútbol Profesional Colombiano.

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En las últimas horas se dio a conocer que Jhomier Guerrero, lateral derecho que fue importante en la reciente conquista del bicampeonato, fue transferido a Millonarios por cerca de 500.000 dólares.

Millonarios y Nacional quieren a Jesús Rivas

Por otro lado, se ha informado que Atlético Nacional y Millonarios están interesados en fichar al mediocampista Jesús Rivas, quien fue importante en el bicampeonato de Junior.

Según se conoció, Nacional hizo una primera oferta de cerca de 180 mil dólares por un préstamo, la cual fue rechazada.

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Junior pone condiciones para ceder a Rivas

Ante el creciente interés por Jesús David Rivas, se conoció que Junior tomó la decisión de solo permitir la salida del mediocampista en venta definitiva.

Y es que Rivas tiene contrato con el equipo 'rojiblanco' hasta junio de 2028 y es uno de los jugadores más considerados por el director técnico Alfredo Arias.

Extraoficialmente se detalló que Junior solo negociaría la salida de Rivas a cambio de una cifra cercana a los 2 millones de dólares.

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Después de confirmarse la salida de Jhomier Guerrero, Junior de Barranquilla emprendió la búsqueda de un nuevo lateral derecho para que dispute por el puesto con Edwin Herrera.

Entre las alternativas que tiene el conjunto 'rojiblanco' también está el sub 20 Daniel Socarras, quien ha entrenado con el plantel profesional desde el arribo de Alfredo Arias, pero no ha sumado gran cantidad de minutos.

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